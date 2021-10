En dan nu de inhoud niet afraffelen

Heeft u ook zo’n hemeltergende behoefte aan inhoud na een halfjaar politiek spel? Het kan nu snel gaan, zei informateur Johan Remkes donderdag over „de volgende fase” in de formatie. Die begint volgende week als VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan onderhandelen over de inhoud. U en ik geloven daar natuurlijk niks van. Want cruciale politiek leiders hadden het in maart ook over haast en zie waar we een halfjaar later staan. Nergens. Het zou zomaar kunnen dat Remkes zelf ook een slag om de arm hield. Na zijn constatering dat het snel kan gaan, zei hij vermanend: „Tempo is dus geboden.”

Vooral voor de onderhandelingen over sociaal-economische thema’s lijken de voortekenen gunstig. Dat zit zo.

– Er is volgens de Haagse logica geld dat eenmalig kan worden uitgegeven aan probleemdossiers. De rente is laag en de economie draait goed: er kan best tientallen miljarden euro’s aan staatsschuld bij als daarmee grote problemen worden opgelost, is de redenering. Dat is smeerolie bij gevoelige dossiers als stikstof en klimaat die zonder dat geld moeilijker compromissen opleveren.

– Er ligt al een sociaal akkoord van bedrijven en vakbonden in de SER over hoe de tweedeling op de arbeidsmarkt kan worden bestreden. (Denk even aan minister Wouter Koolmees. Die begon deze kabinetsperiode aan een pensioenhervorming zonder zo’n polderakkoord. De polder meekrijgen was een eindeloze bezigheid).

– Er is in Europa besloten het Europese klimaatdoel te verhogen naar 55 procent in 2030 (reductie van broeikasgas CO 2 ). En dus hoeven VVD en CDA niet meer tegen te sputteren dat we niet sneller dan andere landen moeten gaan, een splijtzwam van de afgelopen jaren. Er moet sowieso een flinke tand bij.

– Er is door het demissionaire kabinet al voorwerk gedaan toen ze probeerden tot een groots stikstofplan te komen. NRC onthulde begin september dat het kabinet vergevorderde plannen had om het stikstofprobleem op te lossen, door boeren uit te kopen en zelfs te onteigenen. Kosten: tussen de 9 en 17 miljard euro.

Een les uit elf jaar kabinetten-Rutte is dat er te vaak groot én slecht beleid is gemaakt

Bovendien denken VVD, D66, CDA en CU over de oplossingen zeer verschillend maar niet zo verschillend als andere combinaties van vier middenpartijen. D66 en CU zijn op sociaal-economisch terrein niet zo links als GroenLinks en PvdA. Er zijn, kortom, kabinetten onder moeilijker gesternte aan onderhandelingen over sociaal-economische probleemdossiers begonnen.

Toch kijk ik met zorg naar de voorspelling dat het nu snel kan gaan. Dit is groot beleid dat nog lang zal nadreunen: klimaat, stikstof en landbouw, het woonprobleem, kansenongelijkheid in het onderwijs, de toeslagen, het functioneren van de overheid. Het is doodzonde dat de tijd sinds de verkiezingen niet besteed is aan het uitbikken van het probleem door de formerende partijen. En aan het boetseren van een goed doordachte en getoetste oplossing. Het is te hopen dat er veel ruimte is de plannen aan te passen, bijvoorbeeld als er zinnige kritiek op komt.

Want als we een les kunnen trekken uit elf jaar kabinetten-Rutte is dat er te vaak groot én slecht beleid is gemaakt. Of het nou gaat om de decentralisatie van de hulp aan kwetsbare mensen zoals de jeugdzorg. Om de harde aanpak van fraude in het oorspronkelijk coulante systeem van de toeslagen. Om de begeleiding naar werk van gehandicapten. Om de bezuinigingen op de overheid. Juist nu er na díé geschiedenis veel miljarden lijken te zijn, is de verantwoordelijkheid immens die miljarden niet te verspillen.

