Emile Roemer voorgedragen als gouverneur Limburg

SP-politicus Emile Roemer is vrijdag voorgedragen als nieuwe commissaris van de koning in Limburg. Dat maakte voorzitter Thea Jetten van de vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten even voor het middaguur bekend.

De commissie kwam vrijdagochtend in het provinciehuis in een besloten bijeenkomst bijeen na het stilleggen van de benoemingsprocedure donderdag. Aanleiding was de commotie over het weigeren van de toegang om coronaregels van twee leden van de vertrouwenscommissie tot gesprekken met de laatst overgebleven kandidaten. Verwacht werd dat zij alsnog de kans zouden krijgen om met de kandidaten te spreken, maar na een uren durend beraad volgde vrijdag alsnog de bekendmaking van de voordracht van Roemer.

Roemer kent Limburg goed. Hij was van 2018 tot september 2020 waarnemend burgemeester van Heerlen. Daarmee was hij de eerste burgemeester van SP-huize in de geschiedenis. Daarna was Roemer waarnemend burgemeester van Alkmaar en ontving hij van het kabinet enkele adviesopdrachten. Zo was hij voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat ervoor moest zorgen dat arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis veilig in Nederland kunnen werken.

In het provinciehuis heerste vrijdagochtend verwarring over de voortgang van de procedure. Donderdag was nog overleg met het ministerie van ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorzitter Jetten van de vertrouwenscommissie zegt zich nog te beraden of zij - gezien de geheimhouding die rond de procedure hangt - een toelichting kan geven op de gang van zaken rond de benoeming.