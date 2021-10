‘Een roman is geen goed vehikel voor publiek debat’

Zijn veranda grenst aan een ravijn. Schrijver Jonathan Franzen verschuift zijn stoel, de namiddagzon verblindt hem. Als zijn lievelingsvogel, de Californische towhee, landt in het vogelbadje, onderbreekt hij het gesprek even om te wijzen op het „mooie, uitgebalanceerde grijs” van de veren en om te zeggen dat „mannetje en vrouwtje altijd samen blijven – een van de redenen dat ik van ze houd”.

Jonathan Franzen, 62 jaar, met hetzelfde gezicht van zijn studentenfoto’s, maar nu omkranst door grijs haar en grijze wenkbrauwen, is de chirurg van het Amerikaanse gezinsleven. Sinds zijn derde roman, The Corrections (2001), is elk van zijn boeken een literaire gebeurtenis van de eerste orde geweest. Een week voor de verschijningsdatum (5 oktober) hebben veel Engelstalige media al (heel positieve) recensies van zijn nieuwste boek Crossroads en interviews met de schrijver gepubliceerd.

„Ik ben jaloers op Hollywoodacteurs”, zegt Franzen. „Ze gaan zitten, zeggen iets snedigs en dan vraagt de presentator: ‘Hoe was het om met Tom Cruise te werken?’ Ze vertellen de anekdote die ze zorgvuldig hebben uitgekozen, vatten in één zin samen waar de film over gaat en daarna laat de presentator een fragment zien en praten ze verder over andere dingen. Heerlijke interviews lijken me dat. Een boek kun je alleen ondergaan door het te lezen en ik houd er niet van om mijn lezers te vertellen wat ze eraan moeten overhouden. De lezer doet de andere helft van het werk aan een boek. Ik voel niet de behoefte te discussiëren over hun interpretaties van wat ik heb geschreven.”

Schrijvers, zegt hij, wordt in interviews altijd gevraagd naar „grote thema’s” of wat ze van „Trump, oorlogen in een ver land of racisme” vinden. „Natuurlijk kan ik vertellen over mijn thema’s, gemakkelijk. Maar als ik schrijf, zit ik helemaal niet aan een thema te denken. Ik probeer naar de volgende pagina te komen. Dat gaat alinea voor alinea, zin voor zin. Ik kan een hele ochtend kwijt zijn aan de juiste zin over wat voor weer het op een dag is.”

Zelfopgelegde uitdaging

In de bijna zeshonderd pagina’s van Crossroads volgen we de leden van het predikantengezin Hildebrandt op twee dagen in de vroege jaren zeventig, de dag voor Kerstmis en de dag voor Pasen – geboorte en lijden van Christus, Franzen beheerst zijn symboliek.

Dat de handelingen van de personages zich grotendeels op één dag afspelen (vierhonderd pagina’s voor Kerst), stelde Franzen voor een schrijfprobleem zoals hij dat graag heeft: hij moest informatie uit het verleden weven in de beschrijving van die ene dag. „Mijn boek moet als een naadloze vertelling voelen. Maar ik moet ook noodzakelijke informatie overbrengen. Dus moet ik van het heden naar het verleden en weer terug gaan, zonder dat de lezer een hobbel of een kier voelt.”

Zonder zo’n zelfopgelegde uitdaging zou hij het schrijven vervelend gaan vinden, zegt hij. „Het is plezierig dat ik mijn ambacht nu zo beheers, dat ik mij daar helemaal op kan concentreren. Ik durf dingen waar ik me vroeger niet aan zou wagen: van het verleden naar het heden te springen zonder een witregel te gebruiken. In het bestek van één zin kan ik beginnen in het heden, iets uit het verleden laten vallen, een bochtje naar links maken, iets beschrijven dat het personage zelf nooit zou beschrijven en eindigen bij de gedachten van datzelfde personage. Dat is de souplesse van het alwetend perspectief.”

Een schaduw zweeft door het ravijn onder ons. „Een gier”, zegt Franzen. „Die zie je hier veel.”

Het enige wat hij had bedacht toen hij aan zijn boek begon te werken, was dat de vader van het gezin uit een familie van Mennonieten kwam, nakomelingen van de fanatieke wederdopers uit zestiende-eeuws Nederland. „Toen ik piekerde over wat hem zou overkomen, herinnerde ik me het begin van mijn studie Duits. Er waren twee hoogleraren die elkaar al tien jaar niet hadden gesproken. De ene was jong, homoseksueel en cool. Studenten kwamen bij hem thuis op feestjes. Hij gaf introductie tot de Duitse taal. In het tweede jaar kregen we Duitse literatuur van de ander, een veel oudere man. De studenten liepen meteen weg. Ze eisten bij de faculteit dat ze weer college zouden krijgen van de jongere. En ze kregen hun zin! Het was cancelling avant la lettre, alleen niet om politieke redenen. Ik was de enige student die was blijven zitten. Ik vond het wreed en de oudere hoogleraar bleek geweldig te zijn, hij heeft mijn leven veranderd.”

De publieke vernedering van predikant Russ Hildebrandt door de jongere, coole Rick Ambrose in de religieuze jongerengroep Crossroads lijkt precies hierop. „Ik bedacht me dat Russ in de jaren vijftig zelf cool was geweest en dat hij in de jaren zeventig voorbij werd gelopen door een jongere, charismatische man. Die vernedering probeert hij weg te poetsen. Dat is een van de drijvende motieven in het boek.”

Weg uit de Trumptijd

„Het heeft me enige moeite gekost om me neer te leggen bij het feit dat mijn romans meer gaan over de psychologie van mijn personages dan over maatschappelijke thema’s. Ik zou het nog wel kunnen, maar het is me minder en minder gaan interesseren, ook al omdat we vandaag de dag ómkomen in het maatschappelijk debat. Een roman is daar niet het juiste vehikel voor.”

Zijn voorgaande drie romans – The Corrections, Freedom, Purity – speelden zich altijd af in de tijd van het moment waarop ze werden geschreven. „Of eigenlijk in de tijd waarin het boek zou worden gepubliceerd. Ik probeerde me al schrijvend voor te stellen hoe het zou zijn, iets verderop in de tijd.”

Crossroads speelt zich vijftig jaar geleden af. Kon de schrijver zich misschien niet voorstellen hoe het leven van 2021 eruit zou zien?

„Ik vond het heerlijk om me vanuit de Trump-tijd te kunnen terugtrekken in de jaren zeventig. In Freedom had ik al boze burgers geportretteerd, dat is een soort voorafschaduwing van de Trump-kiezer. Dat hoefde ik dus niet nog eens te doen.

„Dat ik Crossroads plaats in 1971, heeft ook te maken met de nuchtere vaststelling dat ik nu minder bij de tijd ben. Ik lees erover, maar maak er geen deel van uit. Veel van wat de mensen nu meemaken, speelt zich af op sociale media en ik zit niet op sociale media. Als ik weer een nieuwe afkorting tegenkom, zoals IMHO, moet ik opzoeken wat die betekent [in my humble opinion, red.] en dat is niet goed als je fictie wilt schrijven die bezield is door je tijd.

„Als dertiger stond ik misschien niet in het middelpunt van het culturele leven, ik was een weirdo, maar ik wist wel wat er aan de hand was, ik wist waar mensen het over hadden. Nu niet meer. Mijn jongere vrienden zijn zelf ook weirdo’s. Ik ben ambitieus en competitief. Als ik een zwakte ontdek, probeer ik daar vandaan te blijven. Het is een zakelijke afweging: ik wil niet concurreren met mensen die iets beter kunnen dan ik.”

Aan de overkant heeft een buurman een stuk elektrisch gereedschap aangezet. Is het een zaag? Een bladblazer? Franzen kijkt getergd. „Ik heb een hekel aan bladblazers. Voor iemand die bewust met het milieu omgaat, zijn ze in alle opzichten slecht nieuws. Ze vervuilen, ze maken herrie, ze verstoren de insecten en microben in de grond. Niettemin: ik ben ook een keurige progressief. En dan realiseer ik me dat het vooral arbeiders van Latijns-Amerikaanse afkomst zijn die de tuinen moeten schoonmaken. Het is gênant om te zeggen: jullie moeten maar wat harder je best doen met een hark.”

Je begrijpt meteen waarom Franzen niet aanwezig is op sociale media. Zo vaak als hij ‘niettemin’ in de mond neemt, een waardeloos woord in de dictatoriale stelligheid van het twittertijdperk. Hij gebruikte het in een openbaar interview in 2018, waar hem werd gevraagd of hij vond dat schrijvers zich het verhaal van mensen met een andere seksuele of etnische identiteit mogen toe-eigenen (cultural appropriation in het Amerikaans). Franzen zei dat de uiterste consequentie van een verbod zou zijn dat je alleen nog een autobiografie mag schrijven, en zelfs dat niet. „De roman is juist altijd een experiment in empathie geweest: leren hoe het zou wezen om in een armenhuis in Dickens’ Londen te leven.”

Maar niettemin, zei Franzen, „niettemin moeten we cultureel sensitief zijn.”

In Crossroads staat een krachtige scène met een jonge Navajo die boos is op Russ. Is die passage vooraf bekeken door een ‘gevoeligheidslezer’, zoals tegenwoordig vaker gebeurt? „Nee, dit boek is niet voorgelegd aan een sensitivity editor. Mensen verwachten misschien van mij dat ik zo’n meelezer afkeur, maar dat doe ik niet. Er zijn heel goede bij, waarom zou je daar geen gebruik van maken? Drie vrouwen lezen mijn boeken voor ze worden gedrukt. Als zij kritiek hebben op een passage over een vrouwelijk personage, dan zou ik toch een sufferd zijn als ik dat niet ter harte nam?”

Hij gaf Crossroads vooraf aan zijn vaste redacteur bij The New Yorker en vroeg of die een sensitivity editor nodig achtte. „Staat er iets in waar mensen aanstoot aan nemen, vroeg ik. Hij dacht van niet.” Maar aanstoot nemen zullen mensen toch wel, zegt hij. „Kwaad zijn is een verdienmodel geworden.”

Franzen is een dankbaar object van ergernis voor linkse Amerikanen. Of hij zich in essays uitlaat over de giftigheid van sociale media, of hij schrijft over het in zijn ogen zinloze optimisme van klimaatactivisten („dat we de mouwen moeten opstropen en de planeet redden”) hij trekt altijd vuur.

„Sinds het succes van The Corrections ben ik een doelwit geworden. Ik heb geluk gehad dat ik erin ben geslaagd een groot publiek aan te boren met wat ik wilde schrijven. Jonge, boze schrijvers zetten zich daarom hard tegen mij af. Zoals het hoort. Zoals ik zelf ook deed toen ik nog jong en boos was. Ze ruiken de geur die om mij heen hangt. De geur van comfortabel veel talent, opgegroeid zijn in een goede familie, in een liefdevol gezin. Het is de geur van privilege, van mijn bevoorrechte positie.”

De cover van Time



De keuze om een groot publiek te zoeken heeft „zich welbewust opgedrongen”, zegt hij. In 1996 publiceerde hij in het tijdschrift Harper’s ‘Wat kan het schelen?’, een essay over serieuze literatuur en serieus lezen – door een criticus gekarakteriseerd als ‘Franzens marketingonderzoek’. Franzen stelde vast dat in tien jaar tijd slechts tweemaal een schrijver de cover van Time Magazine had gesierd: Scott Turow en Stephen King, schrijvers van respectievelijk juridische thrillers en griezelboeken. „Achtenswaardige auteurs”, schreef Franzen, „maar niemand zal betwijfelen dat hun het eerbetoon ten deel viel vanwege de bedragen in hun contracten. De dollar is tegenwoordig de maatstaf van cultureel gezag.”

Veertien jaar later stond Franzen zelf op de cover van Time, met de omschrijving ‘Great American Novelist’. Dat was na het succes van The Corrections en aan de vooravond van het nog grotere succes van Freedom. Was dat een overwinning of gênant in het licht van zijn essay? „Een overwinning, zij het te laat. Mijn vader, een trouw lezer van Time, leefde toen al niet meer. Maar het is waar, ik heb vrienden die geweldige schrijvers zijn en die staan niet op de cover van Time omdat ze niet dezelfde verkoopcijfers hebben als ik.”

„Stephen King is een imposante schrijver en een imposante figuur, maar hij is een populaire, niet een literaire schrijver. Zijn zinnen zijn vaak flodderig, zijn personages te doelmatig. Ik probeer mijn lezers aan de hand van een goed verhaal mee te nemen naar literaire gebieden waar ze niet eerder zijn geweest. Met mijn roman Purity heb ik ze te ver meegenomen. Dat was te rauw.”

Een zwermpje puttertjes strijkt neer in het vogelbadje. Franzen gaat nog een keer verzitten. „Het was zoals Radiohead na OK Computer een andere richting insloeg en met Kid A kwam, waar de fans even niet zoveel van begrepen.”

Crossroads is in recensies al gekarakteriseerd als een „zacht” boek. „Het eindigt geloof ik optimistisch”, zegt Franzen, die zichzelf omschrijft als een „rationele pessimist”. Zijn essay over de klimaatcrisis begon hij zo: „‘Er is oneindig veel hoop’, vertelt Kafka, ‘alleen niet voor ons’.” „Klimaatactivisten”, vervolgde hij, „kunnen blijven hopen dat de catastrofe nog af te wenden is en steeds meer gefrustreerd raken over het feit dat de wereld passief afwacht. Of je kunt accepteren dat de ramp zich zal voltrekken en een nieuwe betekenis zoeken voor wat hoop inhoudt.” In Crossroads schrijft hij: „Hoop is de toevlucht voor de dommen.” Hij wil geen verband leggen tussen die twee hoop-zinnen. Het zinnetje in Crossroads, zegt hij nadrukkelijk, „hoort bij die specifieke situatie waarin dat specifieke personage zich bevindt.”

Met zijn vriendin Kathy had hij onlangs een gesprek over hoop, zegt hij. „Of dat wel of geen emotie is. Het verschil tussen iets verlangen en op iets hopen, zei Kathy, is dat iemand die op iets hoopt, weet dat het daadwerkelijke verkrijgen buiten zijn macht ligt. Dat legt een intellectuele laag tussen wat je voelt (verlangen) en dat je weet dat je zelf weinig kunt doen om dat verlangen in te lossen, concludeerde ik. Hoop is dus geen emotie.

„Maar hoop is wel het bloed in de aders van fictie. Verlangen is de drijfveer van literaire personages. Het kenmerk van een depressief iemand is dat die niets meer verlangt, hij verwacht immers niets meer. Daarmee is een roman een fundamenteel hoopvolle onderneming.”

Schrijver, essayist

Jonathan Franzen (Western Springs, Illinois, 1959) studeerde Duits en heeft vanaf 1988 (The Twenty-Seventh City) zes romans geschreven. Hij woont in Santa Cruz, Californië met zijn „echtgenote-equivalent” Kathy Chetkovich. In zijn romans is de Amerikaanse maatschappij het decor voor zijn personages, in zijn essays, gebundeld en ook in het Nederlands vertaald schrijft hij over kwesties als privacy, ontlezing, sociale media en politiek. Crossroads, in het Nederlands vertaald als Kruispunt (uitgeverij Prometheus), is het eerste van enkele boeken rond het gezin Hildebrandt. Franzen: „Ik noemde het eerst een trilogie, maar dat klinkt zo Lord of the Rings-achtig.”