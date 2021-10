Draijer vertrekt als topman Rabobank in oktober 2022

Wiebe Draijer vertrekt in oktober volgend jaar als bestuursvoorzitter bij de Rabobank. Zijn termijn loopt dan ten einde en hij heeft besloten zich niet opnieuw beschikbaar te stellen. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Draijer noemt het aflopen van zijn termijn als een „natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger”.

Draijer trad in oktober 2014 aan als bestuursvoorzitter. Zijn aantreden kwam op een moment dat de bank in grote crisis verkeerde. In 2014 was het bedrijf berispt door de Autoriteit Financiële Markten omdat filialen van de Rabobank hun klantdossiers niet op orde hadden. Als gevolg hiervan was er ruzie in de top. Een jaar eerder schikte de bank voor 774 miljoen euro voor hun rol in de zogeheten ‘libor-affaire’, waarin bankiers van onder andere Rabobank jarenlang belangrijke internationale rentetarieven hadden gemanipuleerd voor eigen gewin.

Lees ook dit profiel over Draijer uit 2014: Geen bankier maar veranderaar

De aanstelling van Draijer was opvallend omdat hij geen ervaren bankier was. Een jaar eerder was hij begonnen als voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) waar hij onder meer met 45 partijen het Energieakkoord uit onderhandelde. Hiervoor werkte hij ruim twintig jaar bij consultancybureau McKinsey, onder meer als directeur Benelux. Om zich voor te bereiden op zijn rol als bestuursvoorzitter bij de Rabobank volgde hij een cursus bankieren van drie maanden en kreeg hij intensieve één-op-één-colleges van hoogleraren van onder meer de London Business School, de Duisenberg School of Finance en Insead.

De bancaire sector in Europa heeft het de afgelopen jaren moeilijk door de negatieve rente van de Europese Centrale Bank. Voor de Rabobank betekende dit dat in 2019 de winst een kwart lager uitviel dan het jaar ervoor. Hierdoor besloot de Rabobank, in navolging van de andere grote Nederlandse banken, dat spaarders vanaf 1 juli negatieve rente over spaartegoeden boven de 100.000 euro moesten gaan betalen.