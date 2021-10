Culi-jetset reist af naar Antwerpen voor de Oscars van de gastronomie

E r is een jaarlijkse ‘Best Chefs Award’. Er is een ‘OAD (opiniated about dining) Top Restaurants’-lijst. Zo zijn er legio restaurantlijstjes en chefsverkiezingen. Maar er is er maar één – naast de traditionele regionale restaurantgidsen zoals Michelin – die er écht toe doet: ‘The World’s 50 Best Restaurants’. Dit zijn de Oscars van de internationale gastronomie. De ultieme bucketlist voor de culinaire jetset. Komende dinsdag wordt de lijst voor 2021 bekendgemaakt in Antwerpen. Van over de hele wereld verzamelen chefs, journaille, foodies en groupies zich dit weekend in de Vlaamse culinaire hoofdstad om te zien en gezien te worden.

Voor restaurants die op enig moment op de lijst staan – in feite is het een top- 100 waarvan de onderste helft al in de aanloop naar het gala-weekend wordt gepubliceerd – is de W50B-notering verreweg de belangrijkste claim to fame. „We zijn verschrikkelijk blij dat we terug zijn in de top 100”, zegt Richard Ekkebus. Zijn restaurant Amber in HongKong heeft twee Michelinsterren. „Die geven prestige, maar een W50B-notering betekent dat je relevant bent.” Virgilio Martínez van Central Restaurante in de Peruaanse hoofdstad Lima – die in 2013 op plaats 50 binnenkwam en het jaar erop naar plaats 15 steeg: „Het geeft een ongelooflijke boost aan je zichtbaarheid wereldwijd, en dat merk je onmiddellijk aan de gasten. Die komen overal vandaan.”

De W50B werd in 2002 bedacht door het Britse horecavakblad Restaurant als alternatief voor de ouderwetse restaurantgidsen, vertelt toenmalig redacteur Chris Maillard in 2015 aan The New Yorker. De redactie begon met de vraag: waar zou je willen eten als je niet Frans, rijk en oud bent? Ook een traditionele onderverdeling in regio’s, zoals Michelin doet, vonden ze achterhaald in een tijd van budgetluchtvaartmaatschappijen, waarin Barcelona net zo bereikbaar was als Baarn.

Het eerste jaar was de W50B niet veel meer dan een lijst aanbevelingen van vrienden van de redactie, maar binnen enkele jaren groeide hij uit tot een instituut. „Dat restaurants gerangschikt werden als in een hitlijst was nieuw”, verklaart Martínez per voice memo via WhatsApp. „Maar het belangrijkste was dat W50B een platform bood voor een nieuwe koers in de gastronomie, gedragen door nieuwe restaurants.” Ekkebus: „In restaurants als El Bulli, Mugaritz en Noma eet je lang niet altijd ‘lekker’, maar je wordt er wel uitgedaagd en gedwongen om na te denken. Dit zijn de restaurants die de gastronomie verder brengen.”

Helikoptertripjes

In de beginjaren was de W50B volgens critici te veel gericht op Europa en de VS. In 2013 werd daarom ook een Asia’s 50 Best en Latin America’s 50 Best in het leven geroepen, om de toprestaurants op die continenten „de zichtbaarheid en aandacht te geven die ze verdienden”, zegt Willam Drew, Group Editor van W50B. Dat leidde ertoe dat die continenten in de jaren erna ook beter vertegenwoordigd waren in de W50B, beamen ook Ekkebus en Martínez. In februari 2022 verschijnt voor het eerst ook een Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants.

Nadat Virgilio Martínez met zijn restaurant Central in 2014 de top 10 van de W50B was binnengestormd, stond Lima definitief als foodie destination op de kaart. Hetzelfde deed Noma’s langdurige nummer 1-positie voor Kopenhagen. Dat heeft een gestage stroom culi-toeristen op gang gebracht. Het hebben van een of meer restaurants in de W50B werd daarmee een bijzonder waardevol exportproduct. Net als bij de Olympische Spelen en grote voetbaltoernooien zetten sommige landen enorme lobby-campagnes op poten om de W50B binnen te halen. Tot 2015 vond het jaarlijkse gala altijd in Londen plaats. In 2016 reisde het circus af naar New York, en prompt stond het New Yorkse restaurant Eleven Madison Park het jaar erop op nummer 1.

Kiessysteem Geen bewijs De lijst van The World’s 50 Best Restaurants (W50B) komt tot stand op basis van het oordeel van 1.040 stemmers – chefs en restaurateurs, schrijvers en journalisten en „well-travelled gourmets”. Zij moeten te allen tijde hun anonimiteit bewaren om lobbypraktijken en steekpenningen (gratis maaltijden) te voorkomen. Critici stellen dat er desondanks veel ruimte is om te marchanderen omdat stemmers geen bonnetjes of bewijs van bezoek hoeven te overleggen. Dat zou onpraktisch zijn, zegt W50B-Group Editor William Drew: „ Wat als je tafelgenoot afrekent?”

Uit een reconstructie van The New York Times blijkt dat het binnenhalen van de W50B-ceremonie in Melbourne in 2017 onderdeel was van een langlopende campagne van het Australische toeristenbureau. Tourism Australia sponsorde W50B met 800.000 Australische dollars en gaf nog veel meer uit aan het fêteren van influencers en foodies van over de hele wereld met dure restaurantbezoekjes, chique hotels en zelfs helikoptertripjes. Driesterrenchef Jonnie Boer van restaurant De Librije in Zwolle (drie Michelinsterren, 69ste op de W50B) werd dat jaar ook businessclass ingevlogen. „We zijn zes dagen in Australië geweest en overal waar iets te vieren viel, kwamen we mensen tegen die we uit Europa kenden. Dus ze hebben flink uitgepakt.” Het jaar erop schoot restaurant Attica in Melbourne van plaats 32 naar 20. Sinds de start van de campagne in 2013 zijn de bestedingen van buitenlandse toeristen aan eten en drinken gestegen met 1 miljard Australische dollars, aldus de Amerikaanse krant.

Moleculaire cuisine

Eigenlijk is de kwalificatie ‘beste’ restaurant discutabel. In de woorden van Jonnie Boer: „Het is niet alsof de één harder geschaatst heeft dan de ander.” Daarbij is de W50B een zichzelf versterkend systeem: een notering op de lijst trekt de aandacht van de stemmers, die vervolgens weer op het restaurant stemmen. Daarom keren vaak dezelfde namen terug.

Meer dan over de kwaliteit van de individuele restaurants op de lijst, zegt de W50B iets over de bredere trends in de internationale gastronomie. In het eerste decennium van deze eeuw bevrijdde de moleculaire cuisine van het Spaanse El Bulli ons van het keurslijf van de klassieke Franse keuken. Vier keer stond El Bulli in die jaren op nummer 1 in de W50B. De afgelopen tien jaar gold dat voor Noma in Kopenhagen, dat wereldwijd een hernieuwde interesse in lokale ingrediënten op het hoogste niveau heeft ontketend.

De W50B reflecteert de vernieuwende krachten in de internationale topgastronomie. Het is daarom spannend wie komende dinsdag de eerste lijst van dit nieuwe decennium zal aanvoeren. Én hoeveel Belgische restaurants er volgend jaar in de lijst staan.