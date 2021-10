Coronablog 1 oktober

Giro555 haalt 9,3 miljoen euro op voor coronacrisis in arme landen

Met de inzamelingsactie ‘Samen tegen Corona’ van Giro555 is sinds mei in totaal 9,3 miljoen euro opgebracht. Dat meldt persbureau ANP vrijdag, op de dag dat de actie is afgesloten. Het geld is bestemd voor hulp aan arme landen die relatief hard zijn getroffen door de coronacrisis.

De donaties gaan onder meer naar beschermende kleding voor zorgverleners in India die met coronapatiënten werken en het leveren van zuurstofflessen bestemd voor besmette inwoners van Nepal en Suriname. Ook zijn injectienaalden voor vaccinaties verstuurd naar Jemen.

Suzanne Laszlo, de actievoorzitter van Giro555, zegt tegen ANP dat de donaties helpen om de wereldwijde vaccinatiegraad te verhogen. „Dat is nog steeds de belangrijkste uitweg uit de coronapandemie.” Bij uitzonderlijke rampen slaan elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Eerder gebeurde dat onder meer om geld in te zamelen voor de slachtoffers van een ramp in de Libanese hoofdstad Beiroet. In augustus vorig jaar zorgde een explosie in de haven voor ruim tweehonderd doden en duizenden gewonden.