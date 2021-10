Coolblue-oprichter Zwart: ‘Na de beursgang blijf ik de grootste aandeelhouder’

Pieter Zwart vindt het „mooi dat klanten straks ook mede-eigenaar kunnen worden” van Coolblue. „Als ondernemer ga ik daar erg goed op.” Coolblue, de webwinkel die Zwart in 1999 oprichtte en nog altijd leidt, wil deze maand notering krijgen aan de Amsterdamse effectenbeurs, werd vrijdag bekend. Ook in de aankondiging staat het, bovenaan het rijtje met redenen voor de beursgang: dat klanten „mede-eigenaar” kunnen worden.

Ook in een zakelijke stap als deze denkt Coolblue erom z’n gewenste klantvriendelijke imago te bewaken – „alles voor een glimlach”. Al spelen bij het besluit om naar de beurs te gaan op z’n minst óók gewoon de traditionele overwegingen: Coolblue (bijna 2 miljard omzet in 2020, 53 miljoen euro winst) wil geld ophalen om te groeien, en de eigenaren willen een deel van hun belang verkopen.

Het groeigeld – Coolblue rekent op 150 miljoen euro – wil het gebruiken om groter te worden in Nederland en België: meer fysieke winkels openen en de magazijnen verbeteren. Daarnaast wil Coolblue, vooral groot in elektronica en witgoed, uitbreiden in Duitsland, waar het pas vorig jaar begonnen is. „We zijn wereldberoemd in Nederland en België, maar niet in Duitsland. Daar moeten we nog een hoop investeren”, zegt Zwart aan de telefoon. Het doel: „een love brand worden voor de Duitse consument”.

Het ‘groeigeld’ gaat naar Duitse expansie, fysieke winkels en magazijnen

Verder ziet Coolblue toekomst voor het nieuwste bedrijfsonderdeel, dat zich richt op energie: zonnepanelen en laadpalen. Daar moet ook geld heen.

‘Culturele rol’

Pieter Zwart bezit nu nog een nipte meerderheid van de aandelen: 50 procent en een heel klein beetje. Investeringsmaatschappij HAL heeft 49 procent. Het laatste miniplukje is in handen van het personeel; Coolblue heeft 6.300 werknemers. De eigenaren gaan bij de beursgang 20 tot 30 procent van hun aandelen verkopen. Hoeveel ze daaraan zullen verdienen, is pas bekend als de prijs bepaald is.

Zwart geeft zijn positie als meerderheidsaandeelhouder dus op, maar benadrukt dat hij na de beursgang nog wél „de grootste aandeelhouder” is. Hij gelooft niet dat zijn positie binnen het bedrijf daardoor wezenlijk verandert. „Ik blijf de baas. En als oprichter vervul ik ook een belangrijke culturele rol.”

Wat ook verandert: na de beursgang krijgt Zwart te maken met tal van nieuwe aandeelhouders met een mening. Ook op dit punt voorziet hij weinig problemen. „Coolblue heeft een eigenzinnige bedrijfscultuur en duidelijke waarden. Ik denk niet dat dat verandert door een beursnotering.”

Op roadshow

Zwart is blij dat de aankondiging nu de deur uit is. „Tot vandaag waren we dit allemaal met een groep mensen een beetje in het geheim aan het voorbereiden. Nu is het openbaar.”

Dát Coolblue naar de beurs wil, was wel al een tijd bekend. In een filmpje in februari zei Zwart al dat ze „heel hard aan het nadenken” waren over een beursgang. Dat werd opgevat als een officieuze aankondiging, en eigenlijk werd op korte termijn ook wel actie verwacht, maar het bleef stil. Nu gaat het dus alsnog gebeuren.

In de komende weken komt het aan op overtuigingskracht. Een team van Coolblue, onder leiding van Zwart, en begeleidende zakenbankiers zullen op roadshow gaan om beleggers te trekken. Zwart wil niet zeggen waar ze allemaal heengaan. „Als het gaat om de financiële markten, ga je natuurlijk al gauw de grenzen over. Maar er zal ook veel digitaal gaan.”

Spannend, zo’n belangrijke ronde langs beleggers? „Uiteindelijk is dat een dankbare taak. Ik ben trots op het bedrijf en vertel er graag over. En dat is wat er moet gebeuren.”