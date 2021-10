Cees-Rein van den Hoogenband neemt afscheid als chef-arts: ‘Ik heb een grote smoel, maar ken mijn plek’

‘Ik besef dat er mensen zijn die mij niet motten. Als ik iets wil, dan móet het gebeuren. Niet iedereen kan daar tegen”, zegt Cees-Rein van den Hoogenband halverwege het gesprek in de riante tuin van zijn villa in Geldrop, bij Eindhoven. Hij heeft net een soepje gegeten, zijn vrouw heeft worstenbroodjes op tafel gezet. Hij reageert op een omschrijving die iemand – de persoon wil niet bij naam genoemd worden – van hem gaf: „Er zijn niet veel mensen die Cees-Rein van den Hoogenband durven tegen te spreken. Hij schuwt geen middel om zijn zin door te drijven. O wee als je dwars ligt.”

Hij vindt het geen punt, zegt Van den Hoogenband, dat mensen zo over hem denken. Want hij weet dat er óók veel mensen zijn die hem op handen dragen. Volgens hen is het voormalig hoofd van de medische staf van sportkoepel NOC-NSF – vrijdag was zijn laatste werkdag op Papendal – een empathisch mens, een verbinder. Iemand die de medische zorg voor olympische sporters verregaand heeft helpen verbeteren, door een grote groep gespecialiseerde artsen om hen heen te verzamelen die altijd klaarstaan en goed samenwerken. Hij is bovendien milder geworden met de jaren, hoeft niet altijd meer vooraan te staan.

Zo bezien is zijn afscheid als hoogste medische man bij NOC-NSF goed getimed. Van den Hoogenband (72) kijkt tevreden terug op wat hij „mijn tweede carrière” noemt en gunt zijn opvolger, medisch staflid Maarten Moen, alle ruimte. Na ons afscheidsgesprek zal hij meer de luwte opzoeken – als adviseur en lid van verschillende commissies. „Met pensioen ga ik niet”, benadrukt hij. „Aan dat woord alleen al heb ik een hekel.”

Hij werd chef-arts in 2010, op uitnodiging van technisch directeur Maurits Hendriks. Die zocht een arts „met anciënniteit” om „medische en paramedische zorg te professionaliseren”. Er waren ook experts aangesteld om het mentaal welzijn, de voeding, kracht en conditie van olympische sporters te verbeteren.

Hendriks gaf hem carte blanche. „Er was niks en ik moest er iets van maken. Zolang het vakgebied er beter van werd.” Van den Hoogenband gaf zijn baan als chirurg in het St. Annaziekenhuis in Geldrop op en zette na bijna 25 seizoenen ook een punt achter zijn werk als clubarts en hoofd van de medische staf van PSV. „Ik dacht dat ik twee, hooguit drie jaar bij NOC-NSF zou blijven, maar het werden er dus bijna elf.”

Heeft u altijd zo’n sterke geldingsdrang gehad?

„Geloof het of niet, maar ik was als jongen heel verlegen, stond nooit vooraan. Pas in mijn studententijd is dat veranderd. Ik ging op mijn zeventiende op kamers in Utrecht om geneeskunde te studeren. In mijn derde jaar werd ik praeses van de kroegcommissie van de studentenvereniging. Ik moest voor groepen spreken en leerde met lastige leden omgaan. In die tijd heb ik mezelf allerlei technieken aangeleerd.” Hij staat op en wijst naar het worstenbroodje waarin de verslaggever net zijn tanden zet. „Dan kijk ik jou bijvoorbeeld indringend aan en zeg: ‘Laten we beginnen met de mensen die hier het meeste eten’. Dan is iedereen meteen bij de les. Snap je?”

Met uw geldingsdrang hield u zich staande?

„Het voorkwam dat ik verzoop. De studentenwereld is survival of the fittest. Je móet meedoen. Zo kon ik die verlegenheid van me afschudden.”

Want het zat u in de weg?

„Ik was voorzichtig in mijn contacten. Oud-klasgenoten van de middelbare school verbazen zich er nog wel eens over. ‘Je was altijd zo rustig en afwachtend’, zeggen ze dan. ‘Nu sta je met je grote snep vooraan.’ Ik zie dat afwachtende ook terug in mijn zoon Pieter [oud-topzwemmer en chef de mission van TeamNL]. Als het aan mij ligt mag hij wat vaker de strijd aangaan. Hij ontwijkt het gevecht wel érg vaak.”

U voelt de vrijheid om dat soort dingen tegen hem te zeggen?

„Absoluut, we communiceren heel open met elkaar, kennen elkaar door en door. Dat zorgt ervoor dat ik in mijn werk terughoudend ben geworden, want mensen weten uit welke koker het komt als ik iets roep. Ik wil mijn zoon niet in diskrediet brengen. Daarom wilde ik ook geen chef-arts zijn bij de Spelen in Tokio toen Pieter chef de mission werd. Dat heb ik meteen tegen Maurits gezegd.”

Pieter schijnt u vaak te manen op uw tong te bijten.

Hij knikt. „Ik ben een enorme bemoeial. In conflictueuze situaties heb ik de neiging ertegenin te gaan, maar Pieter zegt dan: pap, ga nou even op je handen zitten. In Tokio waren een paar momenten dat ik mijn bek open wilde doen. Dat vond Pieter niet verstandig. Ik zat daar zelf niet, maar ik hoorde natuurlijk wel eens wat en werd ook geraadpleegd. Maar ik heb me dus afzijdig gehouden, heb me nergens mee bemoeid. Terwijl er genoeg hete hangijzers waren, door alle Covid-ellende.” Van den Hoogenband doelt onder meer op de commotie over het relatief hoge aantal besmette Nederlandse sporters aan het begin van de Spelen, waarschijnlijk terug te voeren op één KLM-vlucht.

Lees ook het zomeravondgesprek uit 2018 met Pieter van den Hoogenband en chirurg Michael Jacobs

Staan Pieter en u wel eens lijnrecht tegenover elkaar?

„Nou, lijnrecht ... we verschillen van mening. Vaker dan men denkt.”

Waarover?

„Over mensen. Pieter is best verbindend, maar legt de lat vaak hoog, ook in de beoordeling van mensen. Dat begrijp ik vanuit zijn topsportachtergrond, maar niet iedereen is een negen of tien. De maatschappij telt veel zesjes, dus waarom zou dat anders zijn in zijn werkomgeving?”

Terwijl u slecht tegen mensen kunt die onderpresteren.

„Dat betreft mensen met talent die de kantjes ervan af lopen. In dit geval doel ik op mensen met minder talent. Pieter heeft zich omringd met hoog-kwalitatieve mensen, maar daardoor heeft hij de neiging kritisch te zijn op mensen die met minder talent gezegend zijn. Ik ben daar zelf liever mild voor. Een wereld vol tienen, dat is niet reëel.”

U heeft zichzelf ooit omschreven als ‘de man die op zondag het vlees snijdt’. Schoot u tekort als vader?

„Ik heb mijn kinderen Robert, Veronique en Pieter niet opgevoed. Dat heeft mijn vrouw gedaan, zeg ik met schaamte.”

Voelt u dat zo?

„Ja, nu ik kleinkinderen heb. Dan besef je hoe je als vader tekort bent geschoten. De aandacht die ik nu aan mijn kleinkinderen geef, heb ik nooit aan mijn kinderen gegeven.”

Een laat inzicht.

„Ik denk niet dat mijn afwezigheid de relatie met mijn kinderen in de weg heeft gestaan. Vraag het aan Pieter. Die zal waarschijnlijk zeggen dat ik er op de belangrijke momenten voor hem was, als teamarts en in de zakelijke sfeer. Maar tot zijn zestiende kwam zijn moeder op de eerste plek en was ik – inderdaad – de man die op zondag het vlees sneed.”

Zelf had hij ook een afwezige vader. Die was KNIL-militair in wat nu Indonesië heet. Zijn grootvader was adjudant van Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. „Ik kom uit een geslacht van oorlogsmisdadigers”, zegt hij lachend. „Allemaal KNIL-militairen, en dat zeg ik met grote trots.”

Na de soevereiniteitsoverdracht van 1949 verhuisde het gezin naar Nederland. Zijn vader ging naar de TU in Delft en vond een baan bij Philips in Eindhoven, waar hij opklom tot directeur van de afdeling RTG: Radio, Televisie en Grammofoon. „Een echt Philips-kind”, noemt Van den Hoogenband zichzelf. Hij ging naar een Philips-school, voetbalde bij PSV en zijn studie werd betaald uit het Philips-Van der Willigen Studiefonds.

Cees-Rein van den Hoogenband: „Nu ik opa ben besef ik dat ik als vader tekort ben geschoten.” Foto Merlin Daleman

Zijn vader „werkte zich de blubber” in zijn nieuwe thuisland. Hij was niet echt stimulerend voor zijn kinderen en feest was het nooit thuis. Met zijn moeder – die in Indonesië personeel tot haar beschikking had – lag hij geregeld in de clinch. Een van de redenen waarom hij het ouderlijk huis jong verliet. „Ik kijk niet negatief terug op mijn jeugd, maar ook niet super-positief.”

Rolf Timmermans, die u als clubarts opvolgde bij PSV, zei dat u zich knap staande hield in wat hij ‘een wespennest’ noemde. Heeft dat met die twee kanten van u te maken: hard en zacht tegelijk?

„Ja, ik kan het conflict opzoeken, maar ik kan ook heel zacht zijn. Hoe ik mij gedraag hangt af van het doel dat ik wil bereiken. Neem Mark van Bommel. Ik vind Mark een ontzettend aardige jongen, we hebben een goede band. Maar hij heeft de neiging overal met gestrekt been in te gaan. In zijn tijd als coach van PSV maakte hij het de medische staf niet makkelijk. Mark denkt dat je de strijd moet aangaan om iets te bereiken. De sterkste wint. Dat gaat vroeg of laat mis. Met Wart van Zoest (clubarts) en Toon Gerbrands (algemeen directeur) heb ik wanhopige pogingen gedaan om hem in het gareel te krijgen. ‘Wat ben jij aan het doen’, vroeg ik tijdens een etentje op de club. ‘We zijn dik bevriend, ik heb grote bewondering voor je, maar waarom ga je er zo hard in?’ Mark zei dat hij mensen als Van Zoest scherp wilde houden. Gelul, want Van Zoest is al scherp genoeg van zichzelf.”

U moet iets van uzelf in Van Bommel herkennen. We hoorden dat u ooit bij de burgemeester van Eindhoven klaagde toen de sportwethouder weigerde meer geld uit te trekken voor het Pieter van den Hoogenband zwemstadion, omdat hij de breedtesport meer ruimte wilde geven.

„Dat klopt. Als sportambassadeur van Eindhoven vind ik het ontzettend belangrijk dat wij een goed zwemcentrum hebben. Dat heeft niets met de naam van het zwembad te maken. Ik denk dat mijn stad er voordeel van heeft.”

Hoort u het vaker: je doet het alleen voor je zoon?

Hij gaat rechtop zitten. „Dat zeggen mensen. Maar het is niet waar! Ik vind het ontzettend belangrijk dat er grootse dingen in deze stad gebeuren. Ik denk nu eenmaal wat groter dan de meeste mensen. We moeten iets te bieden hebben, op sportgebied, op cultureel gebied. Voor de leefbaarheid van de stad is dat belangrijk.”

En toch denken mensen: hij moest zo nodig een zwembad dat zijn naam draagt.

„De naam van mijn zoon.”

Jullie naam.

„Ja, oké, daar ben ik trots. Ik vind het fijn voor Pieter dat hij vanwege zijn iconische prestaties zo geëerd is en weet hoe fijn hij het vond dat ze dat gedaan hebben. Daar was hij zeer van onder de indruk.”

Er kleeft een bepaald imago aan u. Deert dat u?

„Het deert mij wel, want het gevolg is dat ik nu en dan denk: laat ik mijn bek maar even houden. In plaats van zelf naar voren te treden laat ik anderen dingen namens mij zeggen. Ik besef dat er mensen zijn die mij niet motten en andersom. Ik ben geen allemansvriend. Maar ik heb ook veel nauwe vrienden die door dik en dun voor me gaan.”

Een goede vriend van u vertelde dat hij rustig van u wordt. ‘Ik had nooit gedacht dat ik dat tegen hem zou zeggen’, zei hij.

„Ik word ook rustig van hem. Hij heeft schijt aan dat megalomane gedrag van mij. Laatst had ik bloed in mijn ontlasting en moest ik een scopie ondergaan. ‘Ik was bezorgd’, zei hij toen het loos alarm bleek. ‘Ik zou onze fietstochten hebben gemist.’ Hij is wat macho, dus dat verraste me.”

Het raakte u?

„Ja, dat deed me wel wat.”

Was u zelf ook bezorgd?

„Ik kneep ’m wel, ja. Stel je voor dat ik dikkedarmkanker had gehad. Als chirurg weet ik wat dat inhoudt. De nacht na het onderzoek voelde het alsof ik door het oog van de naald was gekropen. Ik had niet graag mijn lot in handen van een ander gelegd.”

Want dan raakt u de controle kwijt?

Hij knikt. „Ik wil graag de controle.”

Cees-Rein van den Hoogenband Foto Merlin Daleman

Zijn er momenten geweest dat u als chefarts dacht: nu heb ik het niet meer in de hand?

Hij denkt even na. „Spannend vond ik het toen het medicijngebruik van topsporters een paar jaar geleden in een kwaad daglicht kwam te staan, met name schildkliermedicatie [de Thyrax-affaire, red.], die soms zonder medische noodzaak werd verstrekt. Hoe ga je daarmee om? Ik vertrouwde op mijn gevoel en ervaring en stapte naar voren om te vertellen hoe het in elkaar zat. Daar werden ze bij NOC-NSF angstig van. Ze vonden me een dictator. ‘Godverdomme, Cees’, zei Maurits. ‘Straks open je een beerput.’ Maar er wás geen beerput. Topsportartsen stelden soms dubieuze indicaties, daar moest een eind aan komen. Dat heb ik Maurits ook gezegd. ‘Die beerput ontstaat als je die foutieve handelwijze niet rigoureus de kop indrukt en duidelijke grenzen stelt. Sportartsen mogen sindsdien niet meer zelfstandig beslissen over het uitschrijven van schildkliermedicatie. Als sporters een slechte schildklierfunctie hebben leggen ze dat voor aan een autoriteit: Robin Peeters, internist in het Erasmus.”

U zou het weer zo doen?

„Ja. En ik hoor ook niks meer over die schildklierellende. Dat komt doordat we het strak geregeld hebben.”

Hoe wist u zo zeker dat er geen beerput was?

„Omdat ik al die topsportartsen aan een touwtje had. Ik was ervan overtuigd dat het geen ongebreidelde ellende was. Het ging om schuivende panelen.”

Het schildkliermedicijn stond niet op de dopinglijst, maar maakt u zich als arts veel zorgen over doping?

„Ik heb niet de illusie dat doping uitgebannen wordt, maar heb aanwijzingen dat het geen hot topic meer is.”

Wat voor aanwijzingen?

„Ik heb in de commissie van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) gezeten die zich bezig houdt met de samenstelling van de lijst met verboden middelen. Ik zie de getallen en zaken nog steeds voorbij komen. Op basis daarvan zeg ik: de cultuur is veranderd.”

Zou het?

„Dat denk ik wel, al geef ik toe dat ik niet achterdochtig van aard ben.”

In 2014 vertelde u aan de Volkskrant dat u niets heeft gedaan met de biecht van een actieve sporter die doping gebruikte. Hoe kijkt u daar op terug?

„Dat ging over de wielrennerij, jaren daarvoor. In een tijd dat iederéén doping gebruikte. Als wielrenner kon je niet meekomen als je het niet deed. De cultuur was er niet naar om het te melden. En je hóefde het toen ook niet te melden als arts. Dat is nu anders.”

U komt niet over als iemand die zich iets van een cultuur aantrekt.

„Heel eerlijk? Ik had niet de moed dat gevecht aan te gaan. De antikrachten waren daarvoor te groot. Ik wilde geen Don Quichot worden.”

Was uw carrière als Don Quichot anders verlopen?

„Dan was ik afgebrand. Ik had nooit het vertrouwen gekregen van de sport. Want dat moet je als arts wel krijgen, hè? Anders kan je er net zo goed mee ophouden.”

U kent uw plek?

Hij knikt. „Ja. Ondanks mijn grote smoel ken ik mijn plek.”