Amerikaanse Congres voorkomt federale shutdown met noodfinanciering

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben een noodmaatregel goedgekeurd waarmee de federale overheid in de VS tot in ieder geval december gefinancierd wordt. Dat melden Amerikaanse media. Ondanks tegenstand van een groot deel van de Republikeinen in beide kamers werd zo, enkele uren voordat het huidige begrotingsjaar afliep, een federale shutdown afgewend.

Bij een federale shutdown gaan bepaalde overheidsdiensten op slot, omdat er geen goedkeuring is over een begroting voor het nieuwe boekjaar. Ambtenaren moeten dan met onbetaald verlof, omdat er geen budget meer is om de salarissen te betaleb. Door de goedkeuring van de noodbegroting is er in ieder geval tot en met 3 december geld voor deze diensten en hun programma’s. Daarna moet er een definitief akkoord komen over de nieuwe begroting om alsnog een shutdown te voorkomen.

Dergelijke situaties komen vaker voor in de VS: zo zaten verschillende overheidsdiensten tussen 2018 en 2019 ruim een maand op slot nadat toenmalig president Donald Trump geen akkoord wist te bereiken met het Congres over de financiering van de grensmuur met Mexico.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, noemde het akkoord „een goed resultaat”. „Met zoveel zaken die hier in Washington moeten worden geregeld, is het laatste wat het Amerikaanse volk nodig heeft, dat de regering tot stilstand komt”, zei hij.

Verhoging schuldenplafond

Na de goedkeuring van de noodfinanciering moeten de Republikeinen en Democraten het ook nog eens worden over de hoogte van het schuldenplafond in de VS, dat bepaalt hoeveel geld de Amerikaanse staat maximaal mag lenen. Als dat niet omhoog gaat komt de overheid naar verwachting op 18 oktober alsnog zonder geld te zitten.

Minister van Janet Yellen van Financiën hamerde er de afgelopen dagen op dat het schuldenplafond omhoog moet om een financiële crisis en een economische recessie te voorkomen. De Republikeinen zijn tegen en vinden dat president Joe Biden zijn uitgaven moet terugschroeven.

Over een infrastructuurwet van 1 biljoen dollar zijn beide partijen wel akkoord. Binnen de Democratische partij is er nog wel verdeeldheid over die wet. Tegenstanders van de wet zijn bang dat een ander groot plan van de regering, om sociale hervormingen ter waarde van 3,5 biljoen dollar door te voeren, bij goedkeuring van de infrastructuurwet op losse schroeven komt te staan.