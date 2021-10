‘Afghaanse tolken van Nederlandse missies voor rechtbank gedaagd door Taliban’

Ondergedoken Afghaanse tolken die voor Nederland werkten, hebben van de Taliban brieven gekregen om voor een rechtbank te verschijnen. Dat meldt NOS vrijdag op basis van foto’s van de brieven die anonieme tolken hebben ontvangen. Als de medewerkers zelf niet komen opdagen, zou hun familie vervolgd worden en mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor het werk van de voormalige vertalers. NOS heeft contact met zo’n tien tolken en andere mensen die voor Nederland hebben gewerkt.

Een van de brieven zou gericht zijn aan de familie van een tolk die voor de Europese politiemissie in Afghanistan heeft gewerkt. Hierin staat dat hij ervan verdacht wordt als tolk te hebben gewerkt voor buitenlanders en dat hij „hun oneerbare, verboden geld” heeft ontvangen. In de brief zou staan dat zijn familieleden verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van de tolk, als die zelf niet komt opdagen, en „zwaar gestraft worden als les voor andere verraders”. Ook in een andere brief zou er gesproken worden over wraak en een mogelijke straf voor familieleden en naasten.

De Taliban gaven eerder aan dat ze geen wraak zouden nemen op leden en aanhangers van de omvergeworpen regering. Echter bleek ook vlak na de val van Kabul al uit brieven in handen van The New York Times dat de Taliban zochten naar aanhangers van het Westen, waarbij het ook ging om mensen die hebben samengewerkt met de Verenigde Staten of de NAVO. Ook hierin werden mensen en hun familieleden bedreigd als zij banden hadden met internationale werkgevers.

Komende week debatteert de Tweede Kamer over de achterblijvers in Afghanistan. Ondertussen onderhandelt de Europese Unie nog steeds met de Taliban over vrijlating van evacués die nog in het land zijn.

Lees ook: Voorlopig ligt de hulp aan Afghanistan stil – en dat raakt de Afghaanse burger