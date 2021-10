Advies aan Hoge Raad: horecaondernemers recht op huurkorting

Huurders van onder meer horecapanden hebben in principe recht op huurkorting vanwege de gedwongen sluitingen tijdens de lockdowns. Dat adviseert de procureur-generaal in een donderdag gepubliceerd advies aan de Hoge Raad.

In het advies, dat in veel gevallen uiteindelijk wordt overgenomen door het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland, staat dat de huurders geen rekening hadden kunnen houden met de pandemie. Het was een „onvoorziene omstandigheid” die dus niet tot een ondernemersrisico behoort. Bovendien is door de sluiting het huurgenot beperkt geweest.

Huurders hebben dus recht op een huurkorting, die onder meer afhankelijk is van het omzetverlies. Bij het berekenen van de korting zou het bedrag dat de uitbater heeft ontvangen aan de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten worden afgetrokken van de totale vaste lasten. Die tegemoetkoming was bedoeld om onder meer de huur van te betalen.

Een andere manier om de korting te berekenen werd eerder gebruikt in een zaak in Amsterdam, waarbij de rechtbank oordeelde dat een hotel de TVL bij de omzet mocht optellen, als basis voor de berekening van de huurkorting. Later stelde de rechtbank dat deze methode onjuist was, vanwege de TVL-regeling.

Het verrekenen van het TVL-bedrag kan dus leiden tot een minder hoge huurkorting. De procureur-generaal wijst op het adagium sharing the pain: „uitgangspunt is dat het nadeel gelijk tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld.” Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is niet bekend.

‘Cadeautjes’

Aanleiding van het advies was een zaak in Roermond tussen een pandeigenaar en Heineken. Heineken heeft zowel 130 eigen panden als 600 panden die het bedrijf zelf huurt en weer onderverhuurt aan horeca-uitbaters. Vanwege de lockdowns besloot de bierbrouwer vorig jaar horecaondernemers tegemoet te komen door de huur van april en mei kwijt te schelden.

Heineken wilde de huur van één van de twee manden verhalen op de eigenaren van wie het panden huurt, door zelf één maand huur niet te betalen. De pandeigenaar uit Roermond weigerde akkoord te gaan met het voorstel, en dagvaarde Heineken voor de kantonrechter omdat de bierbrouwer ondanks de weigering het voorstel wel uitvoerde. Volgens hem loopt Heineken ongevraagd „cadeautjes” uit te delen.