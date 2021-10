We moeten nadenken over de volgende pandemie

Welkom bij het grootste maatschappelijk-medische experiment van onze generatie. We gaan net doen alsof er niets aan de hand is, terwijl ons land een besmettelijk virus onder de leden heeft dat twee miljoen landgenoten gaat treffen. De keuze om dat te doen zegt veel over onszelf en onze maatschappij, net zo goed als onze eerdere keuzes om de Nederlandse lock-down ‘intelligent’ in te richten en sneller dan omringende landen af te bouwen.

Peter van Bergeijk is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. 2 oktober verschijnt zijn boek De volgende pandemie: een deltaplan voor overleving (Walburg).

Enerzijds hoeft Nederland zich niet te schamen voor de resultaten tot nu toe. Vorig jaar stond ons land in de droevige toptien van landen met het hoogste aantal Covid-doden per miljoen inwoners. Dat is nu een 63ste plaats geworden. We hebben het dus beter gedaan dan alle landen die ons sindsdien hebben ingehaald. Lang deden Duitsland en Ierland het bijvoorbeeld veel beter, maar nu zitten we op een vergelijkbaar niveau.

Tweehondermaal hogere sterfte

Anderzijds is er ook reden tot zelfreflectie. De vraag is: in Azië zijn veel minder sterfgevallen, wat zegt het over onszelf dat we blijkbaar een tweehonderdmaal hogere sterfte accepteren omdat dat nu eenmaal past bij onze manier van leven?

Als we objectief kijken naar onze ‘prestaties’ valt er heel wat af te dingen. Nederland heeft net als andere westerse landen bijna net zo veel vrijheid van burgers afgenomen sinds de uitbraak van de coronapandemie als die ‘malle Chinezen’. De Chinese reactie op de uitbraak in Wuhan was voor ons begin 2020 onvoorstelbaar: een waterdichte isolatie van een grootstedelijke regio en een complete lockdown.

Het RIVM twitterde: „In Nederland nemen we proportionele maatregelen. In China doen ze dat blijkbaar anders.” Dus werden er lang minder verstrekkende beperkingen doorgevoerd die bij elkaar opgeteld de vrijheid bijna net zoveel beperkten als de afsluiting van Wuhan: op basis van gegevens van de Universiteit van Oxford kan worden berekend dat de Nederlandse vrijheidsbeperkingen uiteindelijk 84 procent belopen van de Chinese heftige maar ook relatief korte episodes. Heel veel kleine, lichte en ‘intelligente’ lockdowndagen, met of zonder avondklok, maken uiteindelijk bij elkaar immers een hele grote en, zoals gezegd, met veel minder succes.

We hebben ondertussen meer geleerd over onszelf in de afgelopen anderhalf jaar. Lang niet iedereen heeft het uithoudingsvermogen en de discipline om de lockdownmarathon tot het einde uit te lopen. Er is een omvangrijke groep (ongeveer één op de tien Nederlanders) die helemaal geen coronamaatregelen wilde en een kwart van de bevolking nam het met de maatregelen niet zo nauw.

Is vrijheid belangrijker dan gezondheid?

Natuurlijk is dit deels lege glas ook voor driekwart vol, maar het punt is dat die ruime meerderheid dit virus er niet onder kan krijgen. Wat goed is voor het individu hoeft niet goed te zijn voor de samenleving (dus voor datzelfde individu, maar dan in een groep). Op individueel niveau is het bijvoorbeeld heel begrijpelijk dat er een afweging wordt gemaakt tussen het risico op een ernstige bijwerking en het risico te overlijden aan de nieuwe ziekte. Het kan individueel een rationele beslissing zijn geen vaccinatie te nemen. Maar voor de groep treden problemen op als iedereen deze beslissing zo neemt. Immers, het allerbelangrijkste risico van een pandemie, namelijk dat de gezondheidszorg instort, blijft bestaan. Tijdens zo’n zorginfarct neemt de sterftekans in algemene zin toe. Ziekten en ongelukken die je bij een goed functionerende gezondheidszorg kunt overleven lopen dan slecht af.

Hier botst de vrijheid van het individu met het belang van het collectief. Dat gebeurt voortdurend, maar bij een pandemie kan de afweging niet gemaakt worden zoals in normale tijden. De individualistische ethiek die we zowel bij medische als maatschappelijke dilemma’s gebruiken, is ongeschikt tijdens een pandemie.

De kern van een pandemie is dat we die ziekte samen met en juist ook voor anderen moeten kenteren. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Stel je de succesverhalen Nieuw-Zeeland, Taiwan en Vietnam eens voor in een Covid-19-wereld zónder uitzicht op vaccins (of met ondanks vaccinatie terugkerende golven) en je realiseert je direct dat de langetermijnconsequentie voor die landen een isolement is dat ze vol moeten houden, ook als de rest van de wereld groepsimmuniteit bereikt.

Twee werelden

Er zouden dan twee werelden zijn: een wereld waar Covid-19 endemisch is, omdat het grootste deel van de bevolking de ziekte heeft doorgemaakt en een wereld waar Covid-19 nog decennialang de grootste externe bedreiging blijft voor de volksgezondheid. Die twee werelden zijn overigens nu al realiteit in ons land: de groep gevaccineerden voor wie het directe risico relatief gering is en de groep ongevaccineerden die de ziekte door zullen maken en daarbij zal een deel intensieve zorg nodig hebben.

Het indirecte risico van de Covid-besmettingen treft de bevolking van jong tot oud en onafhankelijk van de vaccinatiestatus: dat is het risico dat de ziekenhuizen vollopen en dat noodzakelijke niet-Covid-zorg niet meer kan worden gegarandeerd.

Er zijn meerdere redenen om scherper over de afweging van het collectieve en het individuele belang na te denken. Gelukkig hebben we bij de uitbraak vorig jaar niet meteen de besmettelijkste virusvariant op ons bord gekregen . Gelukkig was de uitbraak nu en niet over vijftig jaar want Covid-69 zou even dodelijk zijn als de Spaanse Griep was in de jaren twintig van de vorige eeuw (de paradox van de medische vooruitgang die ons ouder laat worden en daardoor kwetsbaarder voor een virus).

Gelukkig treft dit virus de ouderen en niet de jeugd zoals hiv/aids en is Covid-19 minder dodelijk (aids kostte 26-46 miljoen mensenlevens en jaarlijks zijn er nog steeds 1-2 miljoen nieuwe hiv-infecties). Deskundigen zijn het erover eens dat de volgende pandemie een zekerheid is waarvan slechts de timing onzeker is. We moeten onze tijd goed gebruiken en nadenken over hoe we de volgende pandemie tegemoet gaan treden.

Onze huidige regels en onze medisch-ethische principes zijn geschikt in normale tijden, maar niet tijdens een pandemie en moeten daarom worden aangepast. De vragen zijn prangend. Heeft iedere Nederlander tijdens een pandemie recht op intensieve levensreddende zorg? Moeten quarantaine en vaccinatie verplicht worden? Is vrijheid belangrijker dan gezondheid?