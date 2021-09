Hoe een vriendschap met een vos je extraverter maakt

Waar ga je heen als je als jonge vrouw de wereld wilt ontvluchten? Of nou ja, je bent vooral op zoek naar een plek om voor onbepaalde tijd te ontsnappen aan je oude leven. Trek je je dan terug in de natuur, ver van de bewoonde wereld? Of dompel je je juist onder in het uitgaansleven van een drukke stad, een plek waar je te midden van anderen in het niets kunt verdwijnen?

Beide werelden hebben hun eigen verlokkingen: rust en ruimte versus afleiding en aandacht. Catherine Raven kiest in haar autobiografische roman Vos & Ik voor de eerste optie. En ze sluit meteen een innige vriendschap: Raven krijgt bij haar berghut in Montana dagelijks bezoek van een vos die ze voorleest. Het is een relatie die gedoemd lijkt tot ongelijkwaardigheid. Maar daarin schuilt ook een zekere veiligheid. Soms is hechten aan een onbereikbaar wezen makkelijker dan het aangaan van een volkomen wederkerige relatie.

Altijd de outsider

Raven, in het boek net klaar met haar promotietraject, beschrijft zichzelf als wereldvreemd, als een outsider. Ze is degene die altijd het verkeerde zegt, altijd de broek draagt die nét niet in de mode is. ‘Op (…) sporadische colleges na heb ik vrijwel mijn hele leven alleen in monologen gesproken, of gezwegen.’ En: ‘(…) voor iemand als ik, docent biologie nota bene, was het vermenselijken van wilde dieren truttig en uitermate oncool’. Toch zoekt ze dus naar verwantschap, en die vindt ze bij vos.

Met een dromerige stijl verweeft Raven in haar boek uitgebreide natuurbeschrijvingen met filosofische terzijdes over verwantschap. ‘We maken minutieus onderscheid tussen individuele mensen: hoe ze eruitzien, hoe ze zich gedragen.

Bij niet-menselijke dieren generaliseren we juist meestal, omdat ze voor ons maar al te vaak hetzelfde klinken, doen en eruitzien. Tegenover wilde dieren zijn we gewoon niet zo empathisch.’ Maar tegenover vos voelt ze die empathie wél. ‘We waren heel verschillend van karakter, de vos en ik. Hij was extravert (…) Ik was altijd alleen, probeerde altijd te verdwijnen. (…) Ondanks onze verschillen genoten we beiden van de warmte van de zon en het licht van de maan. Je maakt me niet wijs dat er voor een hechte vriendschap meer nodig is dan dat.’

Anders-zijn

Hoe ontwapenend eerlijk ze ook is, soms wil Raven haar positie als Einzelgänger wel érg graag benadrukken. Bij vlagen voelt het alsof ze koketteert met haar anders-zijn. Dan probeert ze net wat te veel te lijken op Antoine de Saint-Exupéry – de Franse vliegenier en oorlogsheld die De Kleine Prins schreef. Ook hij ‘hield er denkbeeldige vriendjes op na’ toen hij was neergestort in de woestijn en dacht dat hij stervende was. ‘Hij had zichzelf het leven kunnen redden door een vos te doden en zijn bloed te drinken. Dat deed hij niet. In plaats daarvan bedankt hij de vossen voor hun kameraadschap in zijn laatste uren.’

Niettemin laat je je over het algemeen graag meevoeren in haar associatieve, originele gedachtegang. En uiteindelijk waren de vossen toch niet de laatste individuen tegen wie hij praatte. Want in het begin schrijft Raven hoe ‘Saint-Ex’, zoals ze de schrijver liefkozend noemt, na zijn noodlanding nog net op tijd gered werd uit de woestijn. Ook zijzelf komt, na een ruw afscheid van Vos, uit haar isolement. Ze gaat op zoek naar nieuwe vrienden, met Vos-achtige eigenschappen: ‘Ik verschuil me niet langer.’ En in die zin is ze, net als Vos, iets extraverter geworden.