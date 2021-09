VPRO-leiding: timing van Kaag-docu voor verkiezingen was verkeerd

De VPRO-documentaire over oud-minister en D66-leider Sigrid Kaag had niet voor de verkiezingen uitgezonden moeten worden. Dat zeggen hoofdredacteur Stan van Engelen en directeur Lennart van der Meulen van de VPRO in gesprek met NRC.

Kaag, toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, werd aan het eind van de drie jaar durende opnameperiode van de film verkozen tot lijsttrekker van D66. De dynamiek die daarmee gepaard ging heeft de VPRO „onderschat”. Van Engelen: „We zijn voor het lijsttrekkerschap begon gestopt met draaien, maar de film komt op televisie als zij lijsttrekker ís. En die connectie – noem het naïef – maar die hebben wij te laat gelegd.”

De documentaire werd op 3 januari uitgezonden, tien weken voor de verkiezingen. Van Engelen: „We hebben toen de afweging gemaakt dat de uitzending nog ver genoeg voor de verkiezingen was. Achteraf kun je stellen dat dat een verkeerde inschatting is geweest.” De VPRO is „altijd van de school geweest: we laten politici veel zien, laat ze maar optreden”, zegt directeur Van der Meulen. „Maar de politiek is zo verhard dat dat niet meer kan. Eigenlijk moeten we allemaal zeggen: drie of vier maanden voor de verkiezingen doe je alleen nog maar verslag van verkiezingen.”

Onderzoek afgerond

De VPRO publiceert deze donderdag aanbevelingen van twee onafhankelijke onderzoekers, journalisten Carel Kuyl en Hugo Arlman, om de eigen journalistieke codes aan te scherpen. Over de Kaag-documentaire Van Beiroet tot Binnenhof van Shuchen Tan ontstond eind juni ophef toen uit mail- en appverkeer, opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, bleek dat er door D66 en Buitenlandse Zaken druk is uitgeoefend en de producer bereid leek om mee te denken over concessies. De VPRO bleef achter de film staan, maar vroeg wel om een onderzoek naar de totstandkoming. Dat is nu afgerond.

De ombudsman van de NPO, Margo Smit, stelde in juli vast dat de film integer tot stand is gekomen, maar dat er te veel grijs gebied was waardoor de schijn ontstond dat van invloed door D66 dan wel het ministerie sprake kon zijn. Ook Kuyl en Arlman komen tot die conclusie. „Er is ook wat ons betreft geen sprake geweest van beïnvloeding door ministerie of partij die de journalistieke grondregels heeft geschonden”, schrijven zij in de conclusie van het onderzoek. De VPRO maakt het onderliggende onderzoek niet openbaar, om de vertrouwelijkheid van gesprekken met betrokkenen te respecteren.

Kaag en haar medewerkers mochten de film kort voor definitieve oplevering zien. Daar was niemand van de hoofd- of eindredactie van de VPRO bij. De hoofdredacteur is geschrokken van de toon van de mails die daarna over en weer verstuurd zijn. „Er had duidelijker teruggeduwd moeten worden”, zegt Van Engelen. „Had er maar een afspraak op papier gestaan. Dan had je daarnaar kunnen verwijzen. Maar die lag er niet: dat is een fout.”

De hoofdredacteur hoorde pas hoe hoog de druk was geweest, toen de film al af was. Pas bij de openbaarmaking van de mails via de Wob-procedure dit voorjaar, zag de VPRO wat er over en weer geschreven en voorgesteld is.

In mailverkeer tussen ambtenaren van Buitenlandse Zaken wordt bij de start van het filmtraject gesteld dat zij invloed zouden hebben op de uitzenddatum. Dat is niet aan de orde geweest, stelt de VPRO. Dat bevestigen ook de onafhankelijke onderzoeken.

Autogordel

Ook opvallend was dat producent Monique Busman onderzocht of een autogordel, die Kaag niet droeg tijdens enkele scènes, nog in de film gemonteerd kon worden. Zelf zei ze daarover dat ze dat nooit serieus van plan was.

„Ik ga dat niet goedpraten”, zegt Van Engelen daarover. „Er had niet de indruk mogen worden gewekt dat het een optie was. Beeldmanipulatie: doen we niet. Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat het nooit de bedoeling was om een gordel erin te shoppen.”

Van der Meulen bestrijdt dat de inmiddels demissionair minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) in december vorig jaar de Kamer verkeerd of onvolledig heeft ingelicht, nadat PVV-Kamerlid Martin Bosma vragen had gesteld over de documentaire.

Ook met de kennis van nu, over de controversiële mails tussen de producer, D66 en Buitenlandse Zaken, vindt Van der Meulen niet dat de VPRO te zuinig heeft geantwoord. „Wij hebben gezegd: deze documentaire is onafhankelijk gemaakt. Hij valt onder hoofdredactionele verantwoordelijkheid, niet onder mij als directeur. En de maker is in alle opzichten onafhankelijk en werkt onder ons redactiestatuut waarbinnen de autonomie van de maker is gegarandeerd.”

Een woordvoerder van minister Slob liet eerder al weten dat hij niet terugkomt op zijn kwalificatie dat VPRO hem onvolledig heeft geïnformeerd.