Is Coöperatie Laatste Wil een criminele organisatie?

Het ultieme doel van Coöperatie Laatste Wil is het „veilige beheer” van een kluis met vakjes, met daarin „laatstewilpillen” die hun leden kunnen gebruiken op „het moment dat hen goeddunkt”. Want iedereen die dat wil moet kunnen kiezen voor „een milde dood” door het „innemen van een middel”, zegt onder meer Jos van Wijk in een artikel dat bij de oprichting van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), in 2013, wordt gepubliceerd in opinietijdschrift Relevant. Zo ver is het voorlopig nog niet, meldt het artikel, want „hulp bij zelfdoding is strafbaar en de coöperatie wil te allen tijde binnen bestaande wetgeving opereren”.

Het is de vraag of dat is gelukt, want woensdag is CLW-voorzitter Jos van Wijk opgepakt. Hij zat vast tot donderdagmiddag. De 73-jarige Van Wijk, die volgens zijn advocaat Tim Vis met naam en toenaam genoemd wil worden omdat hij „geen crimineel” is, wordt volgens het OM verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Het OM noemt CLW een criminele organisatie.

Dinsdag stond de politie onverwacht bij Van Wijk voor de deur, zegt Vis. „Toen hij niet thuis bleek is zijn woning doorzocht.” De volgende dag meldde hij zichzelf op het bureau, waar hij volgens Vis twee dagen urenlang is verhoord. Er zijn volgens Vis voornamelijk vragen gesteld over de werkwijze van CLW, en niet over specifieke gevallen. Van Wijk herkent zich „pertinent niet” in de verdenkingen, zegt Vis.

Strafbaar

Volgens de wet kan iemand die „opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft” rekenen op een gevangenisstraf van drie jaar. In praktijk, ziet hoogleraar Recht en gezondheidszorg Martin Buijsen (Erasmus Universiteit), worden vooral mensen veroordeeld die een dodelijk middel verschaften aan iemand die daar ook aan is overleden. Hij noemt de oud-voorzitter van de Stichting Vrijwillig Levenseinde, die in 2007 een ernstig zieke 80-jarige vrouw hielp bij het beëindigen van haar leven en werd veroordeeld tot twaalf maanden celstraf (tien voorwaardelijk). En een man die een naaste hielp bij het bouwen van een helium-installatie, waarmee die suïcide pleegde. „Alleen het geven van voorlichting is niet strafbaar”, zegt hij. In rechtszaken is het verstrekken van folders en informatie wel besproken, zegt Buijsen, maar dat heeft nooit tot een veroordeling geleid.

Coöperatie Laatste Wil hangt het gedachtegoed van wijlen rechtsgeleerde Huib Drion aan, die in 1991 in een bekend geworden opiniestuk in NRC schreef dat „veel oude mensen er een grote rust in zouden vinden als zij over een middel konden beschikken om op een aanvaardbare wijze uit het leven te stappen”. Na de oprichting in 2013 kreeg CLW snel een grote aanhang, die inmiddels bestaat uit 26.500 leden.

Lees ook:dit opiniestuk over euthanasie

In september 2017 begon het Openbaar Ministerie al eens een strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie, toen bekend werd dat ze een zelfdodingsmiddel wilde gaan inkopen om dat ter beschikking te stellen aan hun leden. CLW is er toen in een gesprek op gewezen dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. Het bestuur had op dat moment nog geen dodelijk poeder besteld en zegde toe de activiteiten te zullen staken. Het OM heeft de organisatie daarna nog zes maanden gemonitord en staakte het onderzoek naar eigen zeggen omdat er niets strafbaars werd waargenomen.

Begin augustus van dit jaar werd Coöperatie Laatste Wil in verband gebracht met de arrestatie van Alex S., die ook lid van de coöperatie bleek en werd opgepakt op verdenking van het verhandelen van een dodelijke middel. Maar die twee zaken staan los van elkaar, zegt advocaat Vis. Justitie verdenkt Alex S., die nog steeds vastzit, ervan dat hij het zelfdodingsmiddel van begin 2018 tot en met juni 2021 aan honderden mensen heeft verkocht. Zeker zes mensen zijn overleden nadat ze het middel gebruikten. Het strafrechtelijk onderzoek naar de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021.

Huiskamergesprekken

Twee weken na de arrestatie van Alex S. maakte CLW bekend te stoppen met hun „huiskamergesprekken”, waarbij vrijwilligers van de coöperatie in gesprek gaan met leden over kwesties rondom een zelfgekozen levenseinde. „Het leek erop alsof onder de rook van die gesprekken initiatieven werden ondernomen om aan een dodelijk middel te geraken. Dat wilde CLW niet, en omdat ze helder wilden krijgen wat er precies gebeurde, zijn de bijeenkomsten opgeschort.”

Tegelijkertijd loopt er op initiatief van het CLW een rechtszaak tegen de staat. De eisers willen dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen en vinden dat middelen om een einde aan het leven te maken legaal beschikbaar moeten worden. „Als je als naaste een klein beetje hulp biedt bij zelfdoding, word je achtervolgd als een crimineel”, zei Jos van Wijk daar in april van dit jaar over tegen NRC.

Advocaat Tim Vis, die de CLW sinds 2017 bijstaat en ook cliënten heeft die verdacht worden van hulp bij zelfdoding, had gehoopt dat een aanhouding Jos van Wijk bespaard zou blijven. Maar het verbaast hem niet dat het OM de organisatie „scherp in het vizier heeft” omdat hij veel nabestaanden en artsen kent die na een zelfdoding van patiënt of naaste worden „geconfronteerd met het strafrecht”. Vis vindt het teleurstellend dat Jos van Wijk is opgepakt. „Ze hadden ook gewoon kunnen vragen of hij langs wilde komen. Deze manier past niet bij iemand die zo transparant is.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.

Aanvulling 30/9 Dit artikel is geactualiseerd na de vrijlating van Jos van Wijk. Hij blijft verdachte.