Verhitte discussies bij de Partij voor de Dieren over coronabewijs

De ‘coronapas’ in horeca en andere openbare gelegenheden verdeelt de Partij voor de Dieren. Op Twitter woeden felle discussies tussen voor- en tegenstanders van het bewijs van vaccinatie of negatieve coronatest. Partijleider en fractievoorzitter Esther Ouwehand moest deze week haar Twitteraccount zelfs tijdelijk sluiten vanwege de „schandalige vergelijkingen met de Holocaust”.

Ook elders binnen de partij broeit het. Begin deze week was er ophef over de sluiting van restaurant Waku Waku in Utrecht, waartegen veel partijgenoten van Ouwehand protesteerden. Woensdag mocht het Limburgse Statenlid Pascale Plusquin van de PvdD niet meepraten in de vertrouwenscommissie voor een nieuwe commissaris van de koning in Limburg. Omdat ze principieel geen vaccinatie- of testbewijs wilde laten zien, mocht ze niet meer meepraten over de opvolger van waarnemend commissaris Johan Remkes.

De helft van de achterban van de PvdD is tegen het vaccinatiebeleid, een gelijk aantal juist voor. Dit leidt tot een golf aan reacties die ook Ouwehand verbaast. En dan vooral de reacties waarin vergelijkingen met de Holocaust worden gemaakt en complottheorieën niet worden geschuwd. „Er wordt pressie uitgeoefend op mensen om te doen wat de grote jongens willen. Precies hetzelfde gebeurde ook in de Tweede Wereldoorlog”, was zo’n reactie.

Ouwehand reageerde fel: „Je kunt de straat op om je zorgen kenbaar te maken. Maar je mag de vergelijking niet trekken tussen niet al te best beleid om een pandemie te bestrijden en doelbewuste ideologische vervolging en brute uitroeiing van hele bevolkingsgroepen.”

Nieuwe pandemieën

Ouwehand merkte de ophef binnen haar partij toen honderden sympathisanten, onder wie veel partijgenoten, demonstreerden voor de deur van het veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht. „Hele politiemacht afgestuurd op een restaurant dat nieuwe pandemieën helpt voorkomen”, twitterde ze. Ouwehand kreeg daarop bijval op internet, maar ook veel kritiek omdat de eigenaresse van het restaurant een partijgenote is, die in maart nog als lijstduwer op haar kieslijst stond. Waar staat de partij nu in het vaccinatiedebat?

Achteraf noemt Ouwehand haar tweet ongelukkig. Omdat de indruk gewekt was dat zij dat protest ondersteunde. „Ik wilde aangeven dat het politieoptreden disproportioneel was, als je kijkt naar een overheid die veel andere grote gezondheidsgevaren ongemoeid laat.”

Ouwehand kent de verdeeldheid binnen haar partij. Terwijl de lijn volgens haar duidelijk is. „Wij zijn tegen dat coronabewijs. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. We zijn voor goede informatie over vaccinatie en tegen elke vorm van vaccinatiedwang of -drang. Maar we zitten niet in dat andere kamp van complottheorieën en het meedragen van nazi-symbolen of verwijzingen naar Auschwitz.” Dat leidt er volgens Ouwehand juist toe dat het debat zo ontspoord is met ongepaste Holocaust-vergelijkingen en „ongefundeerde overschreeuwers”.

Ouwehand heeft inmiddels wel vragen gesteld over de politie-inzet bij Waku Waku. Of verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zich realiseert dat er mensen zijn die het coronavirus serieus nemen, maar toch „redelijke en reële bezwaren hebben tegen die coronapas”. En of de minister zich realiseert dat het debat over de vaccinatieplicht inmiddels zo gepolariseerd is, dat veel mensen zich „niet meer gehoord voelen”.

Die boodschap draagt Ouwehand ook intern uit. Over partijprominent Ewald Engelen, bijvoorbeeld, die in tweets verwijst naar sites als de Stichting Artsen Covid Collectief of Medisch Ethisch Contact. „Een moedige vrouw”, twitterde hij zondag nadat CDA-staatssecretaris Mona Keijzer was vertrokken. Ouwehand: „Engelen wordt vaak ten onrechte als spreekbuis van de partij gezien.”