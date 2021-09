Verdachte aangehouden voor oplichting met nepadvertenties met BN’ers

Een 29-jarige man is woensdag aangehouden op verdenking van oplichting via nepadverdenties met daarin bekende Nederlanders. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) donderdag bekendgemaakt. De man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie.

De betreffende organisatie maakte met verschillende nepadvertentiecampagnes, waarbij zonder toestemming foto’s van BN’ers werden gebruikt, reclame voor een fictief online programma om te beleggen in cryptovaluta. Het doel was consumenten te verleiden om geld over te boeken voor de fictieve beleggingen, vaak meermaals. Volgens de FIOD ging het overgemaakte geld naar buitenlandse rekeningen in plaats van naar een echt beleggingsprogramma. De slachtoffers van de organisatie zagen hun geld vervolgens niet meer terug.

De FIOD doorzocht woningen en kantoren in Amsterdam, het nabijgelegen Velserbroek en in Zweden. Onder meer op onroerend goed, auto’s, cryptovaluta en verschillende nationale en internationale bankrekeningen werd beslag gelegd. De criminele organisatie was zowel in Nederland als het buitenland actief.

Vermoedelijk zijn „tienduizenden personen over de hele wereld” slachtoffer geworden, waarmee de organisatie tientallen miljoenen euro’s verdiend zou hebben. Op een server die de dienst heeft aangetroffen bij het doorzoeken van de huizen en kantoren zijn gegevens van meer dan een miljoen personen aangetroffen.

