United Airlines ontslaat werknemers zonder prik

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines staat op het punt 593 medewerkers te ontslaan die nog geen prik hebben gehaald ondanks de vaccinatieplicht die het bedrijf in augustus instelde. Dat zegt het bedrijf tegen The Wall Street Journal. United Airlines was een van de eerste grote Amerikaanse bedrijven die een vaccinatieplicht aankondigde. De deadline daarvan was 27 september.

Een laatste kans voor ongevaccineerde United-medewerkers om hun baan toch te behouden, is als ze in de komende dagen – voor hun officiële ontslaggesprek – toch nog besluiten zich te laten vaccineren.

„We weten dat mensen huiverig waren over dit besluit,” schrijft de directeur van United Airlines in een brief waaruit The Wall Street Journal citeert. „Maar het staat voor ons vast dat sommigen van jullie een ziekenhuisopname – of zelfs overlijden – hebben voorkomen door een prik te nemen.”

Ongeveer tweeduizend medewerkers van de luchtvaartmaatschappij hebben een uitzonderingsregeling gevraagd vanwege religieuze of medische bezwaren tegen vaccinatie, zegt United Airlines. Met zes werknemers uit die groep is het bedrijf nu verwikkeld in een juridische strijd: het bedrijf wil ze voorlopig onbetaald verlof geven, de werknemers vinden dat ze daarmee gediscrimineerd worden.

Reisrestricties

Delta Airlines, een andere grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, vraagt haar ongevaccineerde medewerkers maandelijks 200 dollar (171 euro) extra te betalen voor hun ziektekostenverzekering. Ook onder meer Amerikaanse techbedrijven Google en Microsoft, bank Morgan Stanley en The New York Times verplichten hun medewerkers zich te laten vaccineren.

In tegenstelling tot de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen hun concurrenten in Nederland geen vaccinatieplicht invoeren. De luchtvaartmaatschappijen in de EU mogen medewerkers ook niet vragen of ze zijn gevaccineerd, omdat werknemers geen privacygevoelige informatie over zichzelf met hun leidinggevenden hoeven te delen.

In sommige overzeese bestemmingen geldt sinds kort een vaccinatieplicht voor iedereen die het land inkomt. Daarom vraagt KLM sinds kort aan personeel het te melden als zij niet gevaccineerd zijn. Dat hoeven ze niet te melden bij hun leidinggevenden, maar bij de medische dienst van KLM, die vervolgens een ‘reisrestrictie’ meldt.