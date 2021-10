‘Toen ik nog werkte, durfde ik niet opeens als vrouw voor de dag te komen’

‘Vrouw was ik al dertig jaar lang in de avonduren. Het gevoel dat ik een meisje ben, had ik al als kind. Ik trok soms een jurkje van een van mijn zusjes aan. Eenmaal getrouwd lag de dameskleding voor het oprapen. Ik sliep in een nachthemd, droeg een panty onder mijn spijkerbroek en een shirt met decolleté. Mijn vrouw vond het prima, zolang het een hobby was. Toen ik na mijn pensionering besloot echt vrouw te worden, wilde ze scheiden.”

Marion ter Meer (72) was vroeger man, maar voelde zich altijd al een vrouw. Na haar pensioen besloot ze echt vrouw te worden. Ze scheidde van haar echtgenote. De eveneens gescheiden Annet Kinnegen (73) werd Marions overbuurman in Rotterdam. Op den duur aten ze elke dag samen. Ze hebben nu al jaren een relatie.

Annet: „Ik ben ook gescheiden. Mijn vriend en ik hadden jarenlang een café op de Zuid-Hollandse eilanden. Altijd hard werken. Weinig vrij. Na jaren verkochten we het café en gingen in het onroerend goed. Opkopen, opknappen, verkopen. Dat werk. Toen hij er een vriendin op na bleek te houden, was het klaar.

„Marion leerde ik kennen als vrouw. Foto’s van haar als man hoef ik niet per se te zien.”

Marion: „Mijn vrouw en ik hadden een villa in Hengelo en een vakantiehuis in Duitsland. Na mijn coming out werd de scheiding een gevecht. We moesten ons gezamenlijk bezit verdelen. In tweeën, zei de rechter. Ik heb geen persoonlijke spullen meer. Zelfs geen foto’s. Een tijdje woonde ik in Duitsland. Daarna verhuisde ik naar Rotterdam. Ik maakte een nieuwe start.”

Annet: „In 2017 kwam Marion tegenover me wonen in het appartementengebouw in Rotterdam. Ik heb orthostatische tremor en ik kon niet langer dan een minuut staan. Niet koken, niet afwassen.”

Marion: „Toen ben ik gaan koken. Eerst af en toe. Toen vaker. Op den duur aten we elke dag bij elkaar. Onze deuren stonden altijd open. ’s Morgens had Annet zon, dan zaten we daar. ’s Middags had ik zon, zaten we bij mij. Met kerst zijn we voor het eerst samen uitgegaan.”

Annet: „Toen ik Marion leerde kennen, zag je nog man doorschemeren.”

Marion: „Ik was net met hormoontherapie beginnen. Ik droeg toen een pruik.”

Annet: „Zij heeft daarna verschillende operaties ondergaan voor haar transitie. Die verliepen niet allemaal even goed. Sommige verliepen ronduit slecht. Ze had ontstekingen en andere problemen. Toen ze moest herstellen, heb ik háár weer verzorgd.”

Marion: „Zo is Annet. Geen vragen, gewoon doen. Zo fijn vond ik dat.”

Annet: „We steunen elkaar. Ouderdom komt met gebreken. Het is fijn dat je elkaar kunt helpen.”

Marion: „We voelen elkaar aan. En op onze leeftijd sta je niet snel meer ergens van te kijken.”

Annet: „We hebben het gewoon heel gezellig.”

Marion: „Toen ik jong was, had ik geen idee wat er met me aan de hand was. Ik had wel eens gehoord over travestieten en ladyboys. Maar zo voelde ik me niet. Wat had ik dan wél? Het voelde behoorlijk eenzaam. Pas in de jaren negentig, met de komst van internet, kon ik informatie vinden en het een naam geven. Crossdressing, noemde ik het toen.

Annet: „Ik heb dat allemaal recentelijk geleerd. Ik heb twee schatten van kinderen, een zoon en een dochter. Die vinden Marion ook leuk.”

Marion: „Ik had zes zussen en twee broers. Twee zijn overleden. Alleen de oudste zus accepteert het niet. De rest wel. Maar mijn drie kinderen willen geen contact. Zij kozen de kant van hun moeder. Dat vind ik ontzettend verdrietig.”

Marion ter Meer: „Ik durfde niet opeens als vrouw voor de dag te komen.” Foto Andreas Terlaak

Annet: „Het is geen geheim. Maar we lopen er ook niet mee te koop. Soms kijken mensen naar ons. Dan kijk ik terug, dan is het voorbij.”

Marion: „Ik ben zo blij dat ik nu mezelf kan zijn. Toen ik nog werkte kon ik de stap niet maken. Ik werkte voor het bestuur van een grote scholenkoepel met tweeduizend mensen als onderwijskundig beleidsmedewerker. Ik reisde door het land, schoof aan bij overleggen bij overkoepelende organisaties. Ik durfde niet opeens als vrouw voor de dag te komen. Als ik bij een klein bedrijfje had gewerkt, was dat misschien anders geweest. Het was lastig, want ik moest altijd toneelspelen.”

Annet: „We zijn samen verhuisd naar deze ouderenflat. We hebben allebei een fijn appartement in hetzelfde gebouw. Er zijn activiteiten als haken, breien, kaarten, biljarten en de vrijdagmiddag borrel.”

Marion: „Ik ben gastvrouw bij een roze ouderengroep. En ik zing in het Transkoor010, het enige Europese transgender koor. Toevallig repeteren die in Rotterdam.”

Annet: „Toen we elkaar net kenden, kon ik nauwelijks lopen. Dan gingen we samen op pad, zij op de fiets en ik op de scootmobiel. Nu heb ik een neurostimulator gekregen, dat was een zware operatie maar met medicijnen kan ik nu ruim 15 minuten staan en goed lopen. Sindsdien gaan we rijden in de cabrio van Marion. Vis eten in Scheveningen of zo. Marion heeft ook een boot, een motorjacht. Deze zomer zijn we er weken mee weggeweest. Het moment dat je op de boot stapt, ben je op vakantie. En dat terwijl ik watervrees heb.”

Marion: „Samen maken we het leven vrolijk.”

