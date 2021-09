Techoverleg EU en VS smoort in intenties

Hoe kun je simultaan schaken op borden in binnen- en buitenland? Die vraag dringt zich op na de recente bijeenkomst van de Trade and Technology Council (TTC), de nieuwe trans-Atlantische handels- en technologieraad. In Pittsburgh overlegden leden van de Europese Commissie en de Amerikaanse regering deze week over gezamenlijke afspraken op het gebied van kunstmatige intelligentie, datastromen en exportcontrole op technologie die niet in verkeerde handen mag vallen. De top moest ook nieuw leven blazen in de relatie tussen de bondgenoten, al loopt dat moeilijker dan gedacht.

De concept-uitkomst van de raad lekte al uit voordat duidelijk was of de bijeenkomst überhaupt door zou gaan. De Fransen projecteerden hun woede over de aan de VS verspeelde Australische onderzeebootorder op de Amerikanen. Frankrijk zegde de TTC niet af, maar onder druk van Parijs werd de intentieverklaring over microchips afgezwakt.

Tony Gardner, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de EU, tweette droogjes: „Zojuist het communiqué van de Trade and Technology Council gelezen. De bijeenkomst heeft in elk geval plaatsgevonden. Zonder twijfel moet in de toekomst veel gedaan worden om weer vlees op de botten te krijgen.”

Zodra de plannen voor onderlinge coördinatie een concretere uitwerking krijgen, zullen de spanningen tussen internationale afspraken en nationale wetgeving ook prominenter worden. Betere afstemming en gezamenlijk optrekken doen immers niets af aan het recht van zowel de VS als de EU om eigen wetgeving te maken, staat nu ook in de officiële verklaring te lezen. In de praktijk zal dat gaan schuren: dat doet het nu al. Zo ontbreekt een Amerikaans equivalent van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en verklaarden Europese rechters bilaterale afspraken over privacy tot twee keer toe nietig. Nieuwe onderhandelingen om een alternatief te vinden, hebben nog niet tot resultaten geleid.

Voor de EU is de TTC een arena om geschillen met de VS glad te strijken en afspraken te maken die ook machtige bedrijven binden. In de VS heeft samenwerking met de Europeanen op zich geen hoge prioriteit. Veel aandacht gaat uit naar Azië, en dan vooral naar China, waarnaar de Amerikanen door een nationaleveiligheidsbril kijken. Weinig onderwerpen kunnen het diep verdeelde Amerika verenigen, maar Beijing wel. Zoeken naar een gemeenschappelijke aanpak met de EU ziet Washington dan ook vooral als een zet in een lange reeks bewegingen die is gericht op China.

Om een vuist tegen dat land te maken, is helderheid over databeleid nodig. De grote hoeveelheden en typen data waarmee kunstmatige intelligentie wordt getraind, hebben immers ook invloed op de accuratesse en het succes van de toepassingen ervan. Of informatie op democratische of op autoritaire wijze wordt verzameld, bewaard en verwerkt, heeft grote gevolgen voor veiligheid, geopolitiek en mensenrechten.

Zo hangt nog een belangrijke vraag in de lucht na de handels- en technologieraad: leidt de gezamenlijke angst voor de Chinese opmars in het bepalen van standaarden en sturen van technologie tot voldoende trans-Atlantische kritische massa, of blijven de verschillen hier te groot?

Een vuist maken tegen de antidemocratische technologiepraktijken van China wordt lastig als de EU en de VS, ondanks hun intentie tot overleg en afstemming over allerlei vraagstukken met hun wetgeving ieder een andere richting blijven kiezen. Zonder politieke wil worden mooie diplomatieke berichten geen hard beleid.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.