Shady El-Hamus over Forever Rich: ‘Succes kan heel giftig worden’

De top bereiken is één ding. Maar wat als je daar eenmaal bent? En wat als je zorgvuldig opgebouwde imago aan diggelen gaat? Het is tijdloze en tegelijkertijd moderne thematiek die door Shady El-Hamus wordt uitgewerkt in zijn tweede speelfilm, Forever Rich. De 33-jarige regisseur debuteerde in 2019 met De libi, een opgewekte roadmovie waarin drie jongens door multicultureel Amsterdam trekken. Samen met Jeroen Scholten van Aschat won hij er een Gouden Kalf voor beste scenario mee. Forever Rich, wederom geschreven met Scholten van Aschat, verschijnt op Netflix. De toon is grimmiger; de twee hebben een tragikomische thriller geschreven waar de vaart amper uitgaat.

De kijker gaat mee op een nachtelijke tocht met een jonge popartiest die zijn leven in één nacht ziet instorten. De uitbundige Richie, met verve gespeeld door Jonas Smulders, staat op het punt een megadeal te sluiten met een platenmaatschappij. Alles dreigt in het honderd te lopen als hij wordt beroofd van een duur horloge en de vernederende beelden van de overval online komen. Richie denk dat zijn fans hem zullen verlaten als hij het horloge niet terughaalt. Want status is alles voor hem, kwetsbaarheid dodelijk.

Waarom wil El-Hamus dit verhaal vertellen? En waarom kiest hij voor Netflix als platform? „Normaal gesproken kom je met een idee en moet je daarna nog over honderd hordes heen voordat je het gefinancierd krijgt”, vertelt hij. „Nu kregen we na een paar gesprekken met Netflix een soort kanon in de rug: bam, ga maar. Dat geeft veel energie.”

De Amerikaanse streamingdienst wil ieder deel van de wereld veroveren met lokale content, ook uit Nederland. Na het snelle startschot verliep de schrijffase soepel: „We voelden ons heel zeker over het idee.”

Hang naar status

„De libi begint met een jongen die een regenpijp opklimt, de film gaat over iemand die omhoog wil. Dat was meer een romantische blik op succes behalen. Deze film gaat over een jongen aan de top die langzaam in de goot terecht komt.” Letterlijk aan de top in dit geval: hij staat tijdens de opening op een zwevend platform in een grote concertzaal. „Het is een dunne lijn tussen iets ambiëren vanuit passie of vanuit een oppervlakkige hang naar status. Die grens kun je gemakkelijk oversteken zonder het zelf door te hebben. Succes kan iets heel giftigs worden.”

Regisseur Shady El-Hamus Foto: Merlijn Doomernik

Dat alles wordt geserveerd in een aantrekkelijke verpakking, want uiteindelijk is de film amusement. El-Hamus noemt Forever Rich geen pamflet. Wel hoopt hij jong en oud aan het denken te zetten. „Richie lijkt een hele oppervlakkiger jongen, je kunt hem onsympathiek noemen. Maar ik zie ook een slachtoffer van zijn tijd.” In eerste instantie lijkt hij inderdaad een wat treurig typetje met wilde outfits en een gouden beugel. „Het is interessant om de kijker uit te dagen”, zegt de regisseur. „Je kunt al inschatten hoe mensen kijken naar zo’n jongen. Dat doen wij ook door bepaalde clichés te voeden. Daarna ga je met dat beeld spelen.”

Netflix-manager Janey van Ierland schuift ook aan bij het gesprek met NRC. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aankopen van films uit de Benelux. Netflix geeft makers creatieve ruimte, maar denkt ook mee tijdens het maakproces, legt ze uit. „De eerste versie van het script stond al meteen. We hebben het daarna kunnen verfijnen zonder grote ingrepen te doen.” Ook op andere momenten wordt er gekeken wat wel en niet werkt.

Netflix is in Nederland nog niet lang bezig met lokale content, zeker op filmgebied. „De vraag is er, dus we gaan vanzelfsprekend meer investeren in films en series van Nederlandse bodem”, zegt Van Ierland.

Voor filmmakers kan één aspect nog wel een struikelblok zijn: een bioscooprelease zit er eigenlijk niet in. Dat woog voor El-Hamus niet op tegen de voordelen. „Een film is op een groot doek natuurlijk het mooist. Tegelijk merk je ook hoe moeilijk je het hebt als Nederlandse film in de bioscoop. Het is voor mij veel belangrijker dat je zekerheid en vertrouwen krijgt. En via Netflix ben je meteen beschikbaar voor een heel breed publiek.” Forever Rich is vanaf deze vrijdag beschikbaar in ruim 190 landen.