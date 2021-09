Segers: nog geen afspraken gemaakt over medisch-ethische kwesties

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn er tijdens de formatiegesprekken geen afspraken gemaakt over medisch-ethische kwesties. Hij spreekt daarmee tegen wat informateur Johan Remkes eerder op de dag zei tijdens zijn persconferentie. Remkes stelde toen dat er „ook door de fractie van de ChristenUnie” geen blokkade opgeworpen zou zijn tegen „dit soort onderwerpen en wat de Kamer doet”. Segers zei een paar uur later tegen persbureau ANP: „De heer Remkes is geen woordvoerder van mij.”

De fractieleider van de ChristenUnie zegt dat deze gevoelige kwesties de afgelopen dagen niet ter sprake zijn gekomen. Dat zal de komende weken nog tijdens de verdere formatiegesprekken moeten gebeuren. Remkes zei in de persconferentie dat het „gek” zou zijn als aan de formatietafel afspraken worden gemaakt die het parlement in mogelijkheden beperkt. Dat noemde hij een „vorm van oude politieke cultuur”.

Het gaat hierbij vooral om het wetsvoorstel over voltooid leven van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra, waar de ChristenUnie op tegen is. „Als je alles over laat aan de vrije krachten van de Kamer dan weet ik niet of dit kabinet een lang leven beschoren is”, aldus Segers. „Dan zal je toch vertrouwen moeten hebben dat je op belangrijke onderwerpen weet wat je afspreekt.” Wel zei de ChristenUnie-leider zondag tegen het AD dat de discussie over medisch-ethische kwesties gevoerd moet worden. Hij stelde hierbij wel dat hij geen „blokkerende minderheid” wil zijn.

