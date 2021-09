Remkes: onderhandelingen met nieuwe coalitie draaien onder meer om relatie tussen overheid en burgers

Vormgeving aan een nieuwe bestuurscultuur en een betere omgang tussen de overheid en burgers, dat zijn de belangrijkste punten waar een nieuwe coalitie zich in de onderhandelingen op moeten richten. Dat adviseert informateur Johan Remkes donderdag in zijn eindverslag dat hij inmiddels heeft overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Remkes gaf in een persconferentie toelichting op zijn bevindingen: er is niet voldoende steun voor een extraparlementair kabinet en een minderheidskabinet is niet mogelijk. Wel ligt er een „open uitnodiging” aan de middenpartijen om in een alternatieve vorm steun te geven aan het kabinet.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan met elkaar om tafel. Alle partijen hebben hun wens uitgesproken voor een beknopt regeerakkoord, zodat daarna bewindspersonen dit kunnen uitwerken in de regeerperiode, stelt Remkes. „Er zal sprake zijn van een aantal nieuwe gezichten. De inhoud zal ook anders zijn. De agenda van de toekomst is een andere dan de inhoudelijke agenda van 2017.”

Op de „hobbels” tijdens de formatie in het afgelopen halfjaar wilde Remkes niet ingaan, maar volgens hem hebben meerderde dossiers het proces belast. Hij erkent dat het „spannender” wordt voor de Kamer door de veranderde bestuurscultuur waarnaar gestreefd wordt. „Wat nadrukkelijk aan de orde kwam aan die [onderhandelings]tafel was de indruk: ‘We moeten dat verleden niet met ons meeslepen.’” Het is nog niet duidelijk of Remkes de volgende onderhandelingen begeleidt. „Dat zien we wel”, aldus Remkes.

D66-leider Sigrid Kaag liet eerder op donderdag weten toch te willen onderhandelen met huidige coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie. Dat besloot ze na lang overleg met de D66-fractie. Ook VVD en CDA hebben inhoudelijke gesprekken met de huidige coalitiepartijen toegezegd. Leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers heeft bevestigd dat de partij deel zal nemen aan de onderhandelingen: „Wij willen deel van de oplossing zijn, niet van het probleem.” Hij benadrukt dat de partij wil dat deze nieuwe coalitie „recht doet aan mensen”.

