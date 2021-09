Rechtbanken stoppen in 2022 met faxen

Het heeft even geduurd, maar Nederlandse rechtbanken zullen vanaf volgend jaar februari stoppen met de fax als communicatiemiddel. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak donderdag in een persbericht. Rechtbanken moesten op zoek naar een alternatief communicatiekanaal, omdat KPN stopt met ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen. De fax maakt plaats voor beveiligde e-mail.

Dat rechtbanken over een klein half jaar mee kunnen met de tijd, komt omdat vorig jaar een wet is aangenomen die toestaat dat vertrouwelijke juridische communicatie ook per mail gebeurt. Het e-mailsysteem Veilig Mailen voldoet aan de eisen waaraan dit soort communicatie moet voldoen. Dat systeem heeft nu dezelfde juridische status als faxen. De overstap is een flinke operatie, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Maar het staat vast dat op 1 februari 2022 „faxen tot het verleden behoort”, aldus een woordvoerder.

Rechtbanken ontvangen iedere maand ongeveer 30.000 faxen, denk aan advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zelf versturen rechtbanken zo’n 3.500 faxen per maand. Door het thuiswerken tijdens de coronacrisis is het faxverkeer met 30 procent afgenomen. Daartegenover staat dat er 50 procent meer is gemaild.

Advocaten reageerden positief op het nieuws over de overstap: