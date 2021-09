PvdA gaat oppositie in en heeft ‘geen rol in vorming van dit kabinet’

De Partij van de Arbeid gaat de oppositie in. Dat heeft PvdA-leider Lilianne Ploumen donderdag aangekondigd op Twitter na de persconferentie van informateur Johan Remkes. Ze zegt dat de conclusies van Remkes niet overeenkomen met wat er met haar besproken is aan de onderhandelingstafel.

Donderdag werd duidelijk dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Remkes liet de mogelijkheid open voor middenpartijen om mee te werken aan een nieuw kabinet, bijvoorbeeld door het leveren van ministers of staatssecretarissen, maar Ploumen wijst dit voorstel af. „Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet. Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen.” Ze noemde een mogelijke doorstart van de huidige coalitie eerder op de dag „pijnlijk”.

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft het voorstel om bewindspersonen te leveren aan het kabinet afgewezen. Hij zegt op Twitter dat het zijn partij om de inhoud gaat, „niet om de poppetjes”. Klaver: „Wij leveren geen ministers aan een rechts kabinet.” Hij zei eerder op donderdag dat Nederland verandering nodig heeft. Een voortzetting van de huidige coalitie is „meer van hetzelfde”.

