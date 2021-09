Prominente Rohingya-leider vermoord in vluchtelingenkamp in Bangladesh

De prominente Rohingya-vluchtelingenleider Mohibullah is vermoord in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Dat heeft de lokale politie woensdag bekendgemaakt. Ongeïdentificeerde schutters namen Mohibullah in het Kutupalong-kamp onder vuur. Hij werd nog naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn dood werd vastgesteld. De aanslag is nog niet opgeëist en wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk.

Mohibullah leidde het Arakan Rohingya leger des Heils (ARSA), dat aanvallen uitvoerde op Myanmarese autoriteiten en mensenrechtenschendingen op de Rohingya documenteerde. Hij woonde al sinds 2017 in het vluchtelingenkamp en ontving de afgelopen jaren veelvuldig doodsbedreigingen. In 2019 leidde hij een mars van 200.000 vluchtelingen om de militaire repressie van twee jaar daarvoor te herdenken waarbij meer dan 730.000 Rohingya, onder wie Mohibullah, gedwongen werden te vluchten.

Mohibullah lobbyde internationaal voor het lot van de Rohingya. Zo sprak hij in 2018 de Mensenrechtenraad van de VN in Genève toe. In 2019 bezocht hij de toenmalige president van de Verenigde Staten Donald Trump voor een bijeenkomst over religieuze vrijheid. Hij sprak bij beide gelegenheden over de vervolging van zijn volk in Myanmar.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) noemde Mohibullah een cruciale stem in de Rohingya-gemeenschap. „De moord maakt duidelijk wat voor risico’s mensen in de kampen lopen die zich uitspreken voor vrijheid,” aldus Meenakshi Ganguly, de vertegenwoordiger van Zuid-Azië bij HRW in reactie op de dood van Mohibullah.

