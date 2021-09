Politie investeert 1,5 miljoen in sneller systeem voor ballistisch onderzoek

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben een vernieuwd systeem aangeschaft dat sneller en gerichter kan achterhalen of een wapen bij schietincidenten is gebruikt. De nieuwste versie van het Integrated Ballistics Identification System (IBIS) is na een aanbesteding per augustus in gebruik genomen en heeft een directe investering van 1,5 miljoen euro gekost, meldt het NFI donderdag. Het NFI gaat tien rechercheurs opleiden om met het systeem te werken. Die moeten ervoor zorgen dat achterstanden in politie-onderzoek kunnen worden weggewerkt.

De voorgaande versies van IBIS worden al zo’n vijftien jaar gebruikt door de politie en het NFI. Het systeem vergelijkt hulzen uit door de politie aangetroffen vuurwapens met hulzen uit vuurwapens die eerder in de IBIS-database zijn opgeslagen. In 2020 leverde dit onderzoek volgens de politie 98 keer een zogenoemde hit op, een recordaantal. Om de nieuwste software met 3D-technieken te kunnen gebruiken, moest de hardware worden vervangen. „We werken al lang met dit soort systemen, maar om meer politiezaken aan te kunnen, moet je bijblijven”, zegt vuurwapenexpert Rob Hermsen van het NFI tegen NRC. „Dat is fijn, zeker gezien de stijging van het aantal schietincidenten.” Jaarlijks vinden in Nederland circa zeshonderd schietincidenten plaats, waarbij in tientallen gevallen ook slachtoffers vallen.

De politie neemt elk jaar vier- tot vijfduizend illegale vuurwapens in beslag. In circa vijftienhonderd gevallen doen de politie en het NFI ballistisch onderzoek. Het vernieuwde IBIS-systeem kan op acht locaties in Nederland gebruikt worden. Per locatie moeten minimaal twee rechercheurs met het systeem kunnen werken. Zij krijgen eerst op het NFI een voltijdsopleiding van vijf dagen, waarna op de locaties zelf kwaliteitscontrole, toetsing en specialisatie plaatsvindt.

De aanschaf en uitbreiding van IBIS is onderdeel van een breder pakket van investeringen in digitale forensische opsporing die volgens de politie hard nodig is vanwege verouderde ict. Om ook de systemen voor vingerafdrukken en gezichtsherkenning te vervangen, zijn meer investeringen nodig.