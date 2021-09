‘Politie gebruikt drones die data kunnen delen met Chinese overheid’

De Nationale Politie zet Chinese drones in waarvan niet kan worden uitgesloten dat data weglekken naar de Chinese overheid. Dat schrijft Platform Investico in een donderdag verschenen onderzoek. De drones, gefabriceerd door het Chinese bedrijf Da Jiang Innovations (DJI), worden om die reden juist niet gebruikt door de Nederlandse Defensie.

De politie beschikt over ruim honderd DJI-drones, die worden ingezet voor opsporing en voor handhaving van de openbare orde. Volgens Investico zouden deze alleen in 2021 al meer dan duizend keer zijn gebruikt. Franse onderzoekers ontdekten in 2020 dat de app waarmee de drone bestuurd wordt persoonsgegevens doorstuurt naar Chinese servers. DJI is volgens de Chinese wet verplicht om data te delen met de Chinese overheid en zei in 2016 ook bereid te zijn dat te doen, wanneer Beijing hiertoe een verzoek indient.

De politie kon donderdagochtend nog niet reageren op vragen van NRC. Tegenover Investico zei een woordvoerder dat dronebeelden versleuteld verstuurd worden, zodat data niet zouden kunnen weglekken. Desondanks kan de politie niet uitsluiten dat data op Chinese servers belanden: „We zijn ons bewust van dit risico. Tot nu toe hebben we geen datalek vastgesteld,” aldus de woordvoerder tegen Investico. Een door DJI ontwikkelde alternatieve overheidsdrone, waarin data extra veilig zijn, wordt door de politie niet gebruikt. Onduidelijk is of de aanschaf van dit type drones wel is overwogen.