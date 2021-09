Oud-profvoetballer Bryan Roy krijgt taakstraf voor bedreigen Rutte

De 51-jarige oud-profvoetballer en -speler van het Nederlands elftal Bryan Roy is donderdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur wegens het bedreigen van premier Mark Rutte. Daarnaast krijgt Roy, die zelf afwezig was bij de uitspraak, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken opgelegd, met een proeftijd van twee jaar.

Roy liet zich op sociale media veelvuldig in stevige bewoordingen uit over politici en had kritiek op de geldende coronamaatregelen. Zo noemde hij eerder coronaminister Hugo de Jonge een „nazi”, riep hij zijn volgers op om zich niet te laten vaccineren en verspreidde hij complottheorieën. De bedreiging waarvoor hij nu is veroordeeld, deed hij in april 2020 in een tweet. „Headshot krijgtie straks”, schreef de oud-topvoetballer in een reactie op een tweet van iemand anders die schreef dat Rutte in zijn ogen moest aftreden.

Justitie had een gevangenisstraf van tien weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie speelde bij de strafeis mee dat Roy een bekende Nederlander is, die vanwege zijn vele volgers (zo’n elfduizend) en ook het taggen van zijn oude club Ajax, zich ervan bewust kon zijn dat de bedreiging ook bij de premier zou aankomen. Daarbij heeft Rutte zich ook bedreigd gevoeld over de tweet, waarover ook aangifte is gedaan. De rechter koos voor een taakstraf omdat Roy nooit eerder met Justitie in aanraking is gekomen. Roy heeft nadien nooit afstand gedaan van de tweet die hij op 3 april om half 5 ‘s ochtends vanuit zijn bed had verstuurd. Bovendien bleef hij tijdens zijn verhoor op 23 april „volledig achter zijn tweet staan”, liet de politierechter weten. Wel is inmiddels het Twitter-account van Roy opgeheven.

Als 17-jarige debuteerde Roy in 1987 als linksbuiten onder Johan Cruijff, die destijds trainer was van Ajax. Hij werd datzelfde jaar uitgeroepen tot talent van het jaar. In de succesvolle jaren die volgden werd hij met Ajax landskampioen in 1990 en won hij twee jaar later met de Amsterdamse club ook de UEFA cup. Ook haalde Roy het Nederlands elftal, waarvoor hij 32 wedstrijden speelde. In het buitenland kwam hij uit voor het Italiaanse Foggia, Nottingham Forest in Engeland en Hertha BSC in Duitsland, voordat hij zijn carrière afsloot bij NAC in 2001. Nadien was Roy jarenlang jeugdtrainer en kortstondig coach van Jong Ajax. In december 2015 werd na onenigheid zijn dienstverband bij de club beëindigd.

Met medewerking van Ratiba Basir