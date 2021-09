Opgedoken onderzoeksvoorstel voedt theorie over labontsnapping SARS-CoV-2

Amerikaanse en Chinese onderzoekers waren van plan te onderzoeken of ze via vleermuizen in het wild SARS-achtige coronavirussen konden bestrijden met het doel een epidemie onder mensen te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoeksvoorstel uit maart 2018 dat vorige week boven water kwam dankzij het werk van de activistische groep DRASTIC. Deze groep van deels anonieme activisten probeert al langer aanwijzingen te verzamelen over de oorsprong van de pandemie.

Het onderzoeksvoorstel betreft een subsidie-aanvraag van 14,2 miljoen dollar die is ingediend bij de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie DARPA.

De onthulling van de onderzoeksplannen geeft geen nieuw antwoord op de vraag of de oorsprong van SARS-CoV-2 uit het lab ontsnapte of vanuit het wild oversprong – alle scenario’s liggen nog open. Het gelekte onderzoeksvoorstel heeft wel voor nieuwe onrust gezorgd.

DARPA zegt in een reactie tegenover het Amerikaanse online tijdschrift The Intercept dat het de echtheid van het document niet kan bevestigen. Ook de penvoerder van het onderzoeksproject, Peter Daszak van EcoHealth Alliance, wilde geen reactie geven op vragen van The Intercept. Niets wijst er echter op dat de aanvraag een vervalsing is. Het identificatienummer dat erop staat komt overeen met een daadwerkelijk bestaand subsidieprogramma van DARPA en de beschrijvingen van de onderzoeksplannen zijn zo gedetailleerd dat het onwaarschijnlijk is dat ze zijn verzonnen.

Afgewezen of niet, nu blijkt dat dit een serieus plan was, is het vreemd dat het niet eerder is genoemd

In een openbare discussie van wetenschappers georganiseerd door het blad Science bevestigde de Singaporese viroloog Linfa Wang donderdag impliciet dat het voorstel echt was. Wang was een van de mede-aanvragers van de subsidie en kende de inhoud, maar zei dat hij er niet eerder iets over gezegd had „omdat hij niet op de hoogte is van de regels van DARPA” rond geheimhouding.

De inhoud van de plannen is brisant vanuit het perspectief van de huidige situatie, waarin een coronavirus wereldwijd al meer dan 4,5 miljoen slachtoffers maakte. Het doel was om in drie grotten in de Chinese provincie Yunnan een veldproef uit te voeren waarbij wilde vleermuizen middels een vaccinspray geïmmuniseerd zouden worden tegen coronavirussen. Het project heette DEFUSE, als symbolische naam voor het uittrekken van de lont uit een toekomstige pandemie.

Het voorbereidende werk aan het vleermuisvaccin zou gedaan worden in het lab van Ralph Baric van de Universiteit van North Carolina. Uiteindelijk zou dat ook getest worden op in het wild gevangen hoefijzerneusvleermuizen, in een laboratorium van het Wuhan Institute of Virology. Van Chinese zijde is altijd ontkend dat het lab in Wuhan met levende vleermuizen werkte, maar de plannen daarvoor waren er dus kennelijk wel.

In het onderzoek zouden de coronavirussen ook genetisch veranderd worden, om uit te zoeken welke genetische eigenschappen ze gevaarlijk zouden maken voor de mens. Dit soort proeven worden ‘gain of function’-experimenten genoemd, waarbij kunstmatige ingrepen natuurlijke virussen gevaarlijker maken. Maar volgens de subsidie-aanvragers vielen hun experimenten buiten deze definitie. Toch wees DARPA het voorstel af, mogelijk om deze reden.

Maar, afgewezen of niet, nu blijkt dat dit een serieus plan was, is het vreemd dat het niet eerder is genoemd. Hoofdaanvrager Peter Daszak maakte nota bene deel uit van de tienkoppige WHO-missie die begin 2021 naar Wuhan ging om de oorsprong van de pandemie te onderzoeken. In het eindrapport van de WHO worden deze onderzoeksplannen niet genoemd. Ook al is het onderzoek misschien helemaal niet doorgegaan, dan nog is het relevant om te weten of daarvoor al voorbereidend werk was gedaan. In plaats daarvan was Daszak juist een initiatiefnemer van een oproep van wetenschappers in The Lancet in maart 2020 waarin ze „complotheorieën die suggereren dat Covid-19 geen natuurlijke oorsprong heeft ten zeerste afkeuren”.