Ondanks de vele aanmeldingen kregen studentenverenigingen een financiële klap

Geen biertjes drinken in de soos en een plakkerige meute op de dansvloer, maar een silent disco thuis in de woonkamer, met een sneue afhaalmaaltijd.

Studentensociëteiten – de ‘kroegen’ van de verenigingen – hebben het door de coronamaatregelen financieel zwaar gehad, net als andere horeca. En net als al die andere bedrijven hebben ook studenten hun best gedaan om hun ‘klanten’ met alternatieve activiteiten aan zich te binden.

Tegelijkertijd leidde onder meer de verveling door die coronamaatregelen de afgelopen tijd tot een enorme aanwas van leden: voor het tweede jaar op rij hebben de meeste studentenverenigingen meer aanmeldingen dan plaatsen.

Vorig jaar overviel die enorme animo het bestuur van Minerva nog. Ole van Betten (22), praeses van de Leidse studentenvereniging met 2.700 leden: „We hoorden dat veel scholieren zich vanwege corona afvroegen of het eigenlijk nog wel mogelijk was lid te worden. We hadden verwacht dat veel geslaagden hun studie en lidmaatschap nog even zouden uitstellen.” Het tegendeel bleek het geval: er moest geloot worden.

Ook dit jaar werden zo’n 250 nieuwe studenten noodgedwongen teleurgesteld. „Er is maar plek voor zeshonderd nieuwe leden. We willen de kwaliteit van het lidmaatschap behouden.”

Het Groningse Vindicat, met 2.000 actieve leden een van de grotere verenigingen, kreeg voor 500 plekken liefst 880 aanmeldingen. Naar aanleiding daarvan werd nieuwe leden gevraagd: wat maakt een studentenvereniging in deze tijd nou extra aantrekkelijk?

Rector Sanne Veken (23): „Mensen zaten toch heel erg lang bij hun ouders thuis en hier heb je de vrijheid van de grote stad en kun je samen leuke dingen doen.” Dat het lange tijd niet mogelijk was naar de kroeg of een feest te gaan, doet daar volgens haar niets aan af. „Je kunt van alles doen bij een vereniging: van sporten tot toneelspelen. Het gaat niet alleen maar om het feesten, dat is eigenlijk maar een klein onderdeel. Leuke dingen doen met huisgenoten is veel belangrijker.”

Rector Sanne Veken van de Groningse studentenvereniging Vindicat.

Grote aanwas

Een andere reden voor de grote aanwas bij de studentenverenigingen is dat er tijdens corona simpelweg méér eerstejaars waren. Het centraal eindexamen van de lichting 2019-2020 kwam te vervallen, waardoor het slagingspercentage hoger was. Van de lichting die toen slaagde, nam bijna niemand een tussenjaar: reizen was immers geen optie. Dit jaar waren er 4 procent meer aanmeldingen bij de universiteiten dan het jaar ervoor, dat met een stijging van 8 procent ook al een piekjaar was.

Maar ondanks de toegenomen aanwas kreeg praktisch iedere studentensociëteit de afgelopen anderhalf jaar een flinke financiële klap te verduren. Volgens praeses Van Betten is de sociëteit van Minerva „enkele honderdduizenden euro’s” aan horecainkomsten misgelopen – twee derde van de totale omzet.

Toch hoeft de vereniging niet drastisch te bezuinigen. Het bestuur deed een beroep op twee steunmaatregelen van de overheid – de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid – en stopte met de kortingen voor leden. Bovendien namen de variabele kosten flink af: zolang de kroeg dicht was, hoefden er ook geen schoonmakers of beveiligers ingehuurd te worden.

Sociëteit ‘Mutua Fides’ van Vindicat.

Behalve uit horeca heeft Minerva inkomsten uit de verkoop van T-shirts en gadgets als wijnopeners, en vooral uit contributie: 130 euro per jaar voor elk lid. Bij het Rotterdamse Sanctus Laurentius (1.250 leden) en Vindicat betalen eerstejaars 140 respectievelijk 160 euro, maar dat bedrag loopt met de jaren iets af. Het idee daarachter is dat nieuwe leden vaker deelnemen aan activiteiten en de sociëteit vaker bezoeken dan ouderejaars.

Geen winstoogmerk

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen, de overkoepelde organisatie van studentenverenigingen die hun belangen behartigt en hen bijstaat met advies, zijn er tijdens corona geen sociëteiten failliet gegaan. Wat daarbij ook helpt is dat een studentensociëteit, anders dan een gewone kroeg, geen winstoogmerk heeft: alle inkomsten vloeien terug naar ‘de zaak’.

Maar het Nijmeegse Carolus Magnus (600 leden) heeft ’m wel even geknepen. aldus de 22-jarige penningmeester Roemer Liebeton: „Als we geen beroep hadden kunnen doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, hadden we het misschien niet overleefd. We hadden het niet langer met ons spaargeld kunnen uithouden.”

Liebeton is opgelucht dat onlangs voor vijf jaar is bijgetekend met Heineken, de brouwer die Carolus Magnus van bier voorziet. De onzekerheden rond de coronamaatregelen hebben niet voor wijzigingen in de overeenkomst gezorgd. „Ze hadden kunnen zeggen: ‘Jullie moeten meer gaan betalen’, maar dat is niet gebeurd. En daar zijn we blij mee.” Hoeveel inkomsten de sociëteit precies is misgelopen, zegt de vereniging liever niet.

Sociëteit ‘Mutua Fides’ van Vindicat.

Chiel Stalenhoef (22), praeses van Sanctus Laurentius in Rotterdam, heeft zich weinig zorgen gemaakt. „We zijn financieel gezond en hebben juist korting gegeven op de contributie omdat we de leden vanwege de maatregelen minder konden bieden.” Een meevaller was dat de vergunningsaanvraag voor terrasuitbreiding voor de sociëteit werd gehonoreerd. „Toen konden we toch samenkomen met de leden en lekker buiten borrelen. Een stukje coulance van de gemeente.”

Speciaalbier

Hoewel de vereniging niet actief naar andere inkomstenbronnen heeft gezocht, brachten alternatieve horeca-activiteiten toch nog iets op. Vorig jaar werden tijdens de Eurekaweek, de introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit de sociëteit van Sanctus Laurentius pakketten speciaalbier verkocht voor 60 euro per stuk. Maar uiteindelijk gaat het om „mensen met elkaar verbinden”, zegt Stalenhoef.

De andere verenigingen sluiten zich daarbij aan. Het was fijn dat met de afhaalmaaltijden en eigen biertjes een extraatje kon worden verdiend, maar het belangrijkste was dat iedereen elkaar dan even ‘live’ zag op de mensa. Minerva greep de gedwongen sluiting van de sociëteit aan om tijd vrij te maken voor oudere of eenzame stadgenoten: zij kregen een brief of een bloemetje thuis.

De ontgroeningen zijn inmiddels achter de rug en de kersverse besturen zijn weer aangetreden. Studentenverenigingen staan voor een nieuw academisch jaar – en alle activiteiten en feestjes die daarbij horen. De kroeg moet nog steeds om middernacht de deuren sluiten, maar de verenigingen zien dat niet als onoverkomelijk om weer flink te gaan borrelen: „Dan beginnen we toch gewoon ’s middags?”