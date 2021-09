Nu de formatie eindelijk begint, valt er echt wat te verliezen

VVD, D66 en CDA hadden nog niet met elkaar onderhandeld, maar één afspraak hadden ze overduidelijk al wel gemaakt: ze zouden allemaal zeggen dat een kabinet van de oude coalitiepartijen echt „iets nieuws” zou worden. Oude wijn in nieuwe zakken? Welnee. De ene na de andere politiek leider zei donderdag bij de deur van Het Logement op Het Plein dat het „een nieuw begin” werd.

Ze konden ook weinig anders. Maandenlang leek het onlogisch dat Rutte III gewoon kon overgaan in Rutte IV, na de felle kritiek op de gesloten bestuurscultuur die onder Rutte was ontstaan en de ellende van de Toeslagenaffaire.

Al hadden VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij de verkiezingen in maart wel gewoon een meerderheid gehaald.

CDA: de verliezer die wint

Door het CDA kwam die winst van de coalitiepartijen in elk geval níét. Bij de verkiezingen verloren ze vier zetels, en na de verkiezingen raakten ze er nog één kwijt ( aan Pieter Omtzigt). De partij beleefde crisis na crisis, en er was voortdurende kritiek op het leiderschap van Wopke Hoekstra – al is dat vooralsnog binnenskamers.

Je kon dus denken dat zíjn positie aan de onderhandelingstafel het zwakst was. Maar dáár was de afgelopen maanden weinig van te merken.

Hoekstra wilde alles of niets. En niets zou zijn geweest: nieuwe verkiezingen. Wat zo goed als zeker zou hebben geleid tot een nog groter verlies voor zijn partij. De allerlaatste optie vóór verkiezingen, doorgaan met de partijen van Rutte III, was voor Hoekstra ‘alles’. Dit wilde hij al vanaf het begin.

Hoekstra voelde zich ook sterk genoeg om GroenLinks en de PvdA als blok te blijven afwijzen, hij wist dat VVD-leider Mark Rutte niet zonder het CDA wilde regeren.

En zo kreeg de verliezer, die andere partijen soms hevig irriteerde met zijn halsstarrigheid, toch zijn zin.

D66: de winnaar die verliest

Het zelfvertrouwen bij de partij van Sigrid Kaag was na de verkiezingen enorm. Denk aan de dansscène op tafel, op de verkiezingsavond. Kaag wilde er meteen een extra verkenner bij, een D66’er, en kreeg die.

Maar al snel leek er niets meer te lukken. Dat GroenLinks en de PvdA alleen samen wilden meedoen aan onderhandelingen, werd ook voor Kaag een steeds groter probleem. Van D66 hoefde dat niet, en het stond Kaags verlangen naar een zo progressief mogelijk kabinet in de weg – dat had ook met één linkse partij gekund.

Het leek niet te helpen dat Kaag in de HJ Schoo-lezing, begin september, uithaalde naar Rutte. Daar kwam ze een dag later op terug. Ze had eerder ook al de ChristenUnie een roestige auto genoemd. Ook dáár kwam ze op terug. En deze week kwamen D66’ers ook nog eens met kwaadaardige roddels over informateur Johan Remkes, waarvoor de partij excuus moest maken.

In het D66-partijkantoor hangt de NRC van na de verkiezingen aan de muur: met de foto van de dansende Kaag. In dat kantoor moest Kaag donderdagochtend terugkomen op haar belofte aan de kiezers dat alles anders zou worden onder haar leiderschap. D66, zei ze, moest kiezen: of er kwamen verkiezingen, of er werd toch onderhandeld met de ChristenUnie erbij.

En zo kreeg de winnaar zijn zin dus níét.

VVD: Rutte op weg naar record

Vooral D66 eiste in het voorjaar van Rutte een bescheiden rol in de formatie, na de motie van afkeuring tegen hem in april. De afgelopen maanden viel Rutte ook niet heel erg op in de mislukte gesprekken. Bij het afwijzen van de onderhandelingen met twéé linkse partijen verschool hij zich achter Hoekstra’s onverzettelijke rug. Wat het CDA niet wilde, wilde de VVD ook niet.

Al deed Rutte nog wel even zijn best: met één linkse beweging van PvdA en GroenLinks, dus ook één fractie, wilde hij wel praten. Maar dat lukte niet.

Vanaf het begin vond Rutte, die niet erg houdt van veranderingen, doorgaan met de ChristenUnie een aantrekkelijk idee. Hij noemde die mogelijkheid al in zijn eerste gesprek met de verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. En hij wilde dat ook al snel weer nadat CU-leider Gert-Jan Segers in het Nederlands Dagblad had gezegd dat zijn partij niets meer met Rutte te maken wilde hebben. Segers en hij praatten het uit, en Rutte vond het daarna weer net zo „gezellig” met die partij als daarvoor. Ze werkten toch goed samen, zei hij in de zomer een keer tegen CU’ers, daar konden ze toch wel mee doorgaan?

Al in zijn eerste gesprek met de verkenners had Rutte al iets bedacht om de ChristenUnie-Kamerleden ervan te overtuigen dat ze niet al te strikt moesten doen over de voltooidlevenwet die D66 graag wil. Wat hadden ze te verliezen? Als ze niet zouden meeregeren, was zijn redenering, kwam die wet er sowieso. Daar schoten ze dus niets mee op. Ze konden, zei hij, net zo goed wél meedoen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, werd tijdelijk VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans erop uitgestuurd om extra steun te krijgen voor de begroting. En het bleek nog héél soepel te gaan tussen de vier oude coalitiepartijen: ze waren er na anderhalve dag met zijn vieren uit.

Op Het Plein zei Rutte donderdag dat alle vier de partijen moesten laten zien dat ze het echt helemaal anders wilden doen: „Ook qua bestuurscultuur.”

Maar vooral híj zal dat moeten laten zien. Voor veel partijen in de Tweede Kamer is hijzelf hét symbool geworden van overleg in achterkamertjes en monistische politiek: Kamerleden van de coalitiepartijen moesten onder zijn leiding vooral niet al te moeilijk doen.

Rutte had de verkiezingen gewonnen, zijn partij werd iets groter, maar leek in het voorjaar nog de grote verliezer van de formatie. En nu? Het record van langstzittende premier (nu nog CDA’er Ruud Lubbers) komt steeds dichterbij.

ChristenUnie: tóch met Rutte

ChristenUnie-leider Segers noemde in het ND de verziekte politieke cultuur in één adem met Rutte. Als er behalve Rutte zelf nog iemand is die de komende tijd iets te bewijzen zal hebben voor zijn eigen kiezers, is hij het. De ChristenUnie gaat het nu toch weer proberen met Rutte, maar welke garanties krijgt die partij dat er echt een andere manier van politiek bedrijven aan zit te komen?

Segers leek het donderdagmiddag al benauwd te krijgen over het thema dat bij de vorige formatie extreem gevoelig lag: medische ethiek. In zijn persconferentie zei Remkes dat de voltooidlevenwet die D66 graag wil en de CU juist niet, een „vrije kwestie” zou worden: als er in de Tweede Kamer een meerderheid voor is, komt die wet er. Volgens Remkes was Segers het daarmee eens.

Segers zelf zei daarna dat het anders was: hij had nog helemaal geen toezeggingen gedaan. „Ik heb niet aangegeven wat ik wil en wat ik niet wil. Er is nog niet onderhandeld.” Hij zei ook: „De heer Remkes is niet mijn woordvoerder.”

Net als D66 heeft ook de ChristenUnie nog wel wat uit te leggen aan de eigen kiezers over de onderhandelingen die volgende week gaan beginnen – en niet alleen omdat Rutte toch gewoon premier lijkt te kunnen blijven. Segers en zijn mensen denken ook dat er eerst nog flink moet worden gewerkt aan het onderlinge vertrouwen.

Rutte IV: nog veel te verliezen

Of ze eruit komen met zijn vieren en op welke manier, is nog lang niet te zeggen. De onderhandelingen over een regeerakkoord moeten nog helemaal beginnen en daarin valt nog van alles te winnen en te verliezen. D66 zal wel iets terug willen voor het offer dat ze hebben gebracht door met de oude coalitie verder te gaan. Dat kunnen belangrijke ministersposten zijn of zichtbaar resultaat op thema’s als medische-ethiek, vrijheid van onderwijs, lhbti-rechten of klimaat.

En van Hoekstra is bekend dat hij graag minister van Financiën wil blijven. Maar het is nauwelijks voorstelbaar dat hij, met veertien zetels, zo’n belangrijke kabinetsplek kan claimen. En voor het CDA staat er meer op het spel. Het lijkt onvermijdelijk dat er ingegrepen zal worden in de landbouw. In de peilingen groeit de BBB van Caroline van der Plas en in het CDA denken ze: dat zijn onze zetels.

De ChristenUnie was in het kabinet Rutte III steeds heel tevreden over wat er was bereikt. Op de website van de CU stond een lijst met successen die steeds langer werd. En in de peilingen stond de partij bijna voortdurend op winst. Maar bij de verkiezingen kwam er geen zetel bij.

Ook voor de VVD valt er nog veel te verliezen. Rutte mag misschien premier blijven – maar ten koste van wat? Als grootste partij, weet de VVD als geen ander, moet je vaak het meeste weggeven in onderhandelingen.

Remkes waarschuwde in zijn persconferentie donderdag dat er voor de politiek veel op het spel staat. Wat hem was overkomen, de geruchten die D66 had verspreid, bedreigde volgens hem politieke samenwerking. „Ik stoor mij regelmatig aan de praktijk die hier in Den Haag helemaal gericht is op kapotmaken en niet op heel maken.”