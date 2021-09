Limburgse Statenleden geweigerd bij overleg wegens ontbrekende coronapas

Twee leden van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de koning in Limburg mochten deze week vanwege coronaregels niet deelnemen aan de gesprekken met de laatst overgebleven kandidaten.

Het gaat om de fractievoorzitters van Forum voor Democratie (FVD) en de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij werden geweigerd aan de deur van het horecagedeelte van de voormalige Norbertijnerabdij Mariënwaerdt in het Gelderse Beesd, omdat zij geen QR-code konden of wilden laten zien.

Ruby Driessen, FVD-fractievoorzitter, heeft een advocatenteam op de zaak gezet, zegt hij tegen NRC. „Ik zet door deze voorvallen mijn vraagtekens bij de legitimiteit en rechtmatigheid van het verloop van de procedure.” Driessen vindt dat de vertrouwenscommissie vrijdag niet, zoals gepland, een definitieve keuze kan maken uit de kandidaten.

Rond de procedure van de benoeming geldt „volstrekte geheimhouding” volgens de Provinciewet. Dat Driessen nu toch over de procedure spreekt, komt omdat de weigering van twee leden van de commissie de legitimiteit van de benoeming raakt, zegt hij. „Wij hebben het recht om ons een goed oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van alle kandidaten en deel te nemen aan de gesprekken. Dat wij geen QR-code konden of wilden laten zien, was al een week eerder bekend”, aldus Driessen.

In de tuin wandelen

Na de weigering aan de deur van het horecapand stelde de voorzitter van de vertrouwenscommissie voor dat beide Statenleden tien minuten met elke kandidaat in de tuin zouden wandelen, vertelt Driessen. „Maar dat hebben wij geweigerd. Het regende, maar nog los daarvan compenseer je op de manier niet dat het ons onmogelijk was gemaakt om deel te nemen aan de gesprekken.”

Het is Driessen nog een raadsel waarom de griffier van de Staten, Alexander Pregled, een horecagelegenheid geboekt heeft voor de gesprekken met de kandidaten. In overheidsgebouwen en andere kantoren is namelijk geen coronapas nodig. Pregled was niet voor commentaar bereikbaar.

Driessen: „Het was dus logisch geweest om een zaaltje in een kantoor ergens in het land af te huren, waar geen coronabeperkingen gelden.”

Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de PvdD, wilde donderdagmiddag geen commentaar geven.

Opvolger Remkes

Volgens planning zou vrijdag de naam van de nieuwe Limburgse commissaris van de koning bekend worden gemaakt. Hij of zij volgt de VVD’er Johan Remkes op, die vanaf 19 april van dit jaar waarnemer was.

Voor die tijd was Theo Bovens (CDA) bijna tien jaar commissaris van de koning. Hij kondigde begin april zijn vertrek aan in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten. Een opeenvolging van integriteitsaffaires in de provincie vormde de aanleiding.

Met uitzondering van Remkes, en een NSB’er tijdens de bezettingsjaren, heeft Limburg al ruim 125 jaar enkel vertegenwoordigers van het CDA en haar voorgangers, de RKSP en de KVP, als commissaris gehad.