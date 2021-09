Krijgt China via politiedrones een kijkje in de keuken van de Nederlandse opsporing?

De groeiende rol van China als mondiale hofleverancier van belangrijke technologie met een andere opvatting over burgerrechten als privacy leidt weer tot ongemakkelijk vragen. Donderdag meldde Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek, dat de Nederlandse politie niet kan uitsluiten dat data van de drones van een Chinese fabrikant naar de Chinese overheid lekken.

Na Huawei-apparatuur in 5G-telecomnetwerken staan nu de drones van techbedrijf DJI, Da Jiang Innovations, ter discussie. Krijgt China via de politiedrones een kijkje in de keuken van de Nederlandse opsporing?

Chinese bedrijven zijn wettelijk verplicht hun data met hun overheid te delen, als daarom wordt gevraagd. Reden voor defensie om juist af te zien van gebruik van die Chinese drones. „De data zijn vaak niet afgeschermd, en staan meestal op servers in China”, zei een defensie-woordvoerder tegen Investico. „De eigenaren kunnen worden verplicht om data te leveren aan de Chinese overheid.”

Defensie maakt zich niet als enige zorgen over de Chinese datahonger. Volgens de Nederlandse inlichtingendienst AIVD vergaart China op grote schaal persoonsgegevens, waarmee het land doelwitten voor economische spionage identificeert. „De wereldwijde, grootschalige vergaring van persoonsgegevens door Chinese actoren is daarom een bedreiging voor de Nederlandse veiligheid”, schreef de AIVD in het afgelopen jaarverslag.

De politie vindt het gevaar dat data weglekken „vooralsnog” acceptabel. „We zijn ons bewust van dit risico”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding tegen NRC. „Er is nooit aangetoond dat er een datalek is.”

Geen hard bewijs

Hard bewijs dat DJI-drones ingezet worden om data te verzamelen voor de Chinese staat ontbreekt, hoewel er wel aanwijzingen zijn dat de software van DJI kwetsbaar is en onnodig veel data doorstuurt. Uit Frans onderzoek uit 2020 bleek dat de smartphone-app waarmee de drones worden bestuurd data naar China stuurde – van IMEI-nummers tot het serienummer van de simkaart. In 2018 slaagden onderzoekers van IT-bedrijf Check Point erin live mee te kijken met videobeelden die de drone uitzond.

In een verklaring noemt DJI de drones en de data veilig. Gebruikers kiezen zelf om data te delen met cloudservers van het bedrijf. Daarnaast produceert DJI een speciaalbeveiligde drone voor overheidsdiensten. De politie gebruikt die drone volgens Investico niet.

De Chinese drones worden vanwege het risico op een datalek wel louter ingezet voor publieke taken, zoals het handhaven van de openbare orde tijdens demonstraties. „We kunnen er ook voor kiezen om een helikopter in te zetten. Voor heimelijke toepassingen worden geen Chinese drones gebruikt.” Ook worden de video’s versleuteld verstuurd, zodat niemand erbij kan.

Ook werden drones ingezet na de aanslag op Peter R. De Vries. Foto Sam de Joode / ANP

Bert Hubert, cybersecurity-expert en voormalig-AIVD’er, vindt het risico reëel dat China via de drones aan bruikbare informatie kan komen. „Technisch is het mogelijk, maar of ze het doen weet je niet.” Ook uit versleutelde data kunnen inlichtingen worden verkregen, waarschuwt hij. „Ik zou geen Chinese panden gaan onderzoeken met die drones. Je levert een database aan van alle politieacties met drones.”

Een drone hoeft geen data over internet naar China te sturen om te kunnen vliegen, benadrukt Hubert. „Er gaat nu een hoop data naar de cloud die daar nooit heen zou moeten gaan. Zo’n drone kost knap geld. Dan kan er ook best een servertje bij voor in het datacentrum van de politie.”

Volgens Hubert moet Nederland zulke technologie in eigen hand houden om minder afhankelijk van andere te worden. „Het punt is dat je anders steeds meer beperkingen zal ervaren. Ook als je dronegegevens opslaat bij Amazon, kan de Amerikaanse overheid die opvragen.”

