Kosovo en Servië sluiten overeenkomst na kentekenruzie aan de grens

Kosovo en Servië hebben donderdag in Brussel een overeenkomst gesloten die voorlopig een einde moeten maken aan recent opgelaaide spanningen aan de grens. Komende zaterdag moeten politietroepen aan de grens teruggehaald worden en moet ook de opgestelde blokkade van Serviërs in Kosovo, die ieder gemotoriseerd verkeer op twee punten aan de grens momenteel verhindert, opgeheven worden. „We hebben een deal!”, aldus Miroslav Lajcak, speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie die de onderhandelingen leidde. „Na twee dagen intensief onderhandelen is er zojuist een akkoord bereikt over de-escalatie en een weg vooruit.”

In de overeenkomst is bovendien vastgelegd dat troepen van de NAVO, sinds 1999 aanwezig in Kosovo voor vredesbewaking, de plek van de Kosovaarse politiemachten aan de grens overnemen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bezocht beide landen woensdag en sprak met de Kosovaarse premier Albin Kurti en de Servische president Aleksandar Vucic. Von der Leyen zegt „zeer verheugd” te zijn over de deal tussen de twee buurlanden en noemt deze „goed voor de hele regio”. Geen van beide landen is onderdeel van de Europese Unie, al onderhandelt Servië sinds 2014 over lidmaatschap.

Onafhankelijkheid

Aanleiding voor de spanningen was de Kosovaarse eis dat Servische auto’s die Kosovo inrijden vanaf 20 september hun nummerplaat moeten vervangen met een tijdelijk kenteken met daarop de afkorting ‘RKS’, voor Republiek Kosovo. Diezelfde eis gold in iets andere vorm al sinds 2011 in Servië: Kosovaarse auto’s moeten hun kentekens met RKS in Servië vervangen door een Servische nummerplaat of eentje met de neutrale afkorting ‘KS’, voor Kosovo. Het incident geeft blijk van langlopende spanningen tussen de buurlanden. Servië beschouwt Kosovo, sinds 2008 onafhankelijk, als een opstandige provincie en duldt geen uitingen van zelfstandigheid.

In reactie op de Kosovaarse kentekeneis reageerden Serviërs in Noord-Kosovo door twee grensovergangen, in Jarinje en Brnjak, te blokkeren met vrachtwagens. Gemotoriseerd verkeer werd gestremd, waardoor enkel voetgangers nog konden oversteken. Afgelopen weekend verergerde de situatie toen twee Kosovaarse overheidsgebouwen in brand werden gestoken en de Servische luchtmacht straaljagers over de grens liet vliegen.