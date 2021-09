‘Kaag-docu was harde les voor VPRO’

‘Ik maak het al mijn hele leven mee”, zegt Sigrid Kaag in de VPRO-film Van Beiroet tot Binnenhof. Ze doelt op de haat en de onbeschoftheid die zij over zich heen krijgt, een terugkerend thema in de film. „Maar het is nergens zo erg als in Nederland.”

Filmmaker Shuchen Tan volgde Kaag drie jaar lang, aanvankelijk als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. We zien Kaag op het Binnenhof, op werkbezoek in Israël en thuis met haar gezin aan de keukentafel. En ook als Kaag in de zomer van 2020 verkozen wordt als D66-lijsttrekker, is Tan daar met een camera bij.

De documentaire wordt op zondagavond 3 januari uitgezonden, tien weken voor de verkiezingen. En dat, zegt de omroep nu, hadden ze niet moeten doen. VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen: „We dachten: pas vier of zes weken later begint officieel de campagne. Achteraf, dat geef ik grif toe, zeg ik: hadden we maar anders besloten. Wij hadden ons moeten realiseren wat de politieke zwaarte van deze film is. Zeker toen Kaag vorige zomer lijsttrekker werd.” De VPRO is „altijd van de school geweest: we laten politici veel zien, laat ze maar optreden”, zegt omroepdirecteur Lennart van der Meulen. „Maar de politiek is zo verhard dat dat niet meer kan. Eigenlijk moeten we allemaal zeggen: drie of vier maanden voor de verkiezingen doe je alleen nog maar verslag van de verkiezingen.”

‘Reclamespot voor D66’

In het VPRO-gebouw in Hilversum blikken ze terug op de totstandkoming van de film. De commotie daarover ontstond al voor uitzending in december, toen PVV’er Martin Bosma Kamervragen stelde. De PVV vond dat de VPRO zich had laten gebruiken voor „een reclamespot voor D66”. Eind juni bleek uit mail- en appverkeer, opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, dat er door D66 en Buitenlandse Zaken druk is uitgeoefend op de film, en dat er ingrepen gedaan zijn door de makers.

Het ministerie en het D66-campagneteam wilden dat de scènes waarin Kaag zonder gordel in een auto rondreed uit de documentaire zouden worden geschrapt. De producent dacht mee over een oplossing, maar die bleek technisch onhaalbaar, die scènes bleven er in. Een shot waarin Kaag in Niger met champagne wordt onthaald, werd wel aangepast. Een fragment waarin de minister Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aanduidt als „dat mens” wordt op verzoek geschrapt.

Lees ook dit interview met de makers van de documentaire: ‘Dit soort hetze-achtige campagnes, daar gaat onze Kaag-documentaire ook over’

De VPRO bleef achter de film staan, maar vroeg afgelopen juni wel om een onderzoek naar de totstandkoming. Journalisten Carel Kuyl en Hugo Arlman spraken de afgelopen maanden met de maker, de producent, de eindredacteur, de VPRO-leiding en VPRO-medewerkers. De VPRO maakt alleen de conclusies en aanbevelingen openbaar, om de vertrouwelijkheid van gesprekken te respecteren.

Kuyl en Arlman sluiten zich aan bij de ombudsman van de NPO, Margo Smit. „Er is ook wat ons betreft geen sprake geweest van beïnvloeding door het ministerie of een partij die de journalistieke grondregels heeft geschonden”, schrijven zij in de conclusie van het onderzoek.

Wel blijkt uit de aanbevelingen en het gesprek met de omroep: de VPRO-leiding was in de laatste 48 uur, waarin D66 en het ministerie druk uitoefenden, niet betrokken. Daarnaast stonden er belangrijke afspraken volgens Van Engelen niet op papier. Toen Kaag lijsttrekker werd, en het campagneteam zich met de film ging bemoeien, hadden er met hen heldere afspraken gemaakt moeten worden.

Rugdekking

De opnamen van de film duurden drie jaar, maar veel ging mis in de laatste dagen, erkent de VPRO-leiding. Kaag en haar medewerkers mochten de film op maandagavond 7 december, kort voor de definitieve oplevering, zien. Daar was niemand van de hoofd- of eindredactie van de VPRO bij. Over de status van deze ‘viewing’ stond niets op papier. Toen er gedoe ontstond met het ministerie en D66, heeft een VPRO-eindredacteur direct na de viewing contact gehad met de producent, zegt Van Engelen. „Toen is heel duidelijk vanuit de VPRO gezegd: geen sprake van. Dus er is meteen rugdekking gegeven: gaan we niet doen.”

De producent, Monique Busman van De Familie, heeft de communicatie met het ministerie en het campagneteam van Kaag afgehandeld. Ze schreef in een mail dat ze uitgezocht had of het mogelijk was een autogordel in de film te monteren, maar dat dit technisch niet haalbaar was. Ook suggereerde ze dat Kaag kon doen alsof ze de film niet had gezien van te voren, zodat ze zich „kon distantiëren”.

Directeur Van der Meulen legt uit dat er direct is uitgezocht of er daadwerkelijk een poging tot beeldmanipulatie is gedaan. Dat is niet gebeurd. „Wat we toen niet goed hebben ingeschat is de schijn die de correspondentie oproept.” Van Engelen: „Er had niet de indruk mogen worden gewekt dat het een optie was. Beeldmanipulatie: doen we niet.”

Van Engelen en Van der Meulen, die de communicatie pas zagen toen in mei de VPRO werd ingelicht over het Wob-verzoek, schrokken destijds van de toon en de inhoud van de mails. „Er had duidelijker teruggeduwd moeten worden”, zegt Van Engelen. „Had er maar een afspraak op papier gestaan. Dan had je daarnaar kunnen verwijzen. Maar die lag er niet: dat is een fout.” Bij een viewing moet voortaan altijd een VPRO-eindredacteur aanwezig zijn, wat bij documentaires van buitenproducenten niet altijd zo was.

Dat er bij de totstandkoming van een film druk ontstaat door voorlichters, is „een fact of life” volgens Van Engelen. „Daar moet je niet over mopperen, maar je moet naar afspraken kunnen terugverwijzen.” Juist om de maker te beschermen, zegt Van Engelen. „De journalistieke onafhankelijkheid is een groot goed. We hebben een harde les gehad, en die les is: we moeten er met z’n allen scherper op gaan letten en we moeten er ook soms harder voor gaan werken. Daar bedoel ik mee: dat als je iets doet, dat het niet erg is vooraf verantwoording af te leggen.”