Kaag: D66 wil onderhandelen met huidige coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie

D66-leider Sigrid Kaag meldt donderdag dat ze met de huidige coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie gaat onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat deed ze na overleg met haar fractie afgelopen nacht en donderdagochtend. Kaag zegt dat D66 onderhandelingen over een nieuw kabinet verkiest boven nieuwe verkiezingen.

In haar verklaring zegt Kaag dat D66 de verkiezingen is ingegaan met de belofte verantwoordelijkheid te nemen om een zo breed, stabiel en progressief mogelijk kabinet te vormen. Lange tijd wilde de partij niet opnieuw gaan samenwerken met de ChristenUnie, maar vorig weekend hief Kaag deze politieke blokkade op vanwege de roep „van de samenleving om een daadkrachtige regering”. D66 hoopte dat VVD en CDA op hun beurt GroenLinks en PvdA zouden willen betrekken, maar dit gebeurde niet. „Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht”, stelde Kaag.

Hierdoor stond D66 volgens Kaag voor een keuze: of opnieuw verkiezingen, óf inhoudelijk onderhandelen met de VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest volgens Kaag onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen „omdat de samenleving daar recht op heeft”.

Politici zijn volgens Kaag „op aarde om Nederland verder te brengen”. Nieuwe verkiezingen bieden volgens haar geen garantie op een ander resultaat. Ze zal vanmiddag persoonlijk haar besluit toelichten aan informateur Johan Remkes.

D66 gaat volgens Kaag „vol overtuiging” de onderhandelingen in met VVD, CDA en CU. Ze zet in op een regeerakkoord dat „recht doet aan alle mensen in Nederland”, met als speerpunten onder meer het voortouw te nemen in de klimaatcrisis, structurele investeringen in onderwijs, het versterken van de rechtsstaat en een belangrijke rol in Europa.

