Italiaanse oud-burgemeester veroordeeld tot 13 jaar celstraf voor immigratiefraude

Domenico Lucano, de oud-burgemeester van het Zuid-Italiaanse dorpje Riace, is donderdag veroordeeld tot 13 jaar en twee maanden gevangenisstraf. Dat meldt persbureau AP op basis van Italiaanse media. De rechtbank in de overkoepelende regio Calabria oordeelde dat Lucano immigratiefraude heeft gepleegd. De straf is vijf jaar hoger dan wat de aanklagers hadden geëist. Lucano gaat in hoger beroep. Tot die tijd blijft hij op vrije voeten.

Riace, ook wel ‘migrantendorp’ genoemd, werd tijdens de Europese vluchtelingencrisis van 2015 wereldberoemd vanwege de manier waarop de burgemeester asielzoekers en andere migranten verwelkomde. Hij gaf hen werk en onderdak, maar ook illegale identiteitskaarten, om zo de vergrijzing in het dorp tegen te gaan. Ook faciliteerde Lucano schijnhuwelijken tussen Italiaanse dorpsbewoners en migrantenvrouwen. Op die manier kwamen de vrouwen aan een verblijfsvergunning.

De rechter oordeelde ook dat de ex-burgervader overheidsgeld op een verkeerde manier heeft uitgegeven. In ieder geval 5 miljoen euro verdween in privézakken terwijl het was bedoeld voor migratiehulp. Lucano ontkent dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. „Ik zal voor het leven bevlekt zijn voor fouten die ik niet heb gemaakt”, reageerde hij kort na de uitspraak.

De ex-burgemeester wordt geliefd en gehaat. In rechtse kringen wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de aankomst van migranten naar Italië. Humanitaire organisaties prijzen hem voor zijn gastvrijheid en solidariteit.

Lees ook: Het Riace-model afschaffen? Hier ging de integratie juist zo goed