Interviewer Özcan Akyol leidt zijn gast van act naar ernst

Zelden zat er een ongeknipter gast in De geknipte gast dan de (ook ongeschoren) Vlaamse schrijver Herman Brusselmans, ooit de Mooie Jonge Oppergod van de Vlaamse Letteren. De lange manen van de 63-jarige Gentenaar deden even terugverlangen naar de voorcoronase tijden waarin Özcan Akyol daadwerkelijk met de schaar het haar van zijn gasten onder handen nam.

Feit is dat de niet-knippende kapper Akyol met een sterke reeks interviews bezig is. Donderdag vertelde Brusselmans hem over angstaanvallen en alcoholisme. „Ik zoop vroeger zo veel dat ik me afvroeg wie die boeken eigenlijk had geschreven. Want ik zat altijd in het café.” Zijn angstaanvallen waren volgens Brusselmans, zoon van een veehandelaar, ontstaan door „het vele dierenleed” dat hij in zijn jeugd had aanschouwd.

Spotternijen met vrouwelijke auteurs

De oplettende Akyol leidde Brusselmans van de act naar de ernst door over erkenning te beginnen. Brusselmans’ laatste boek oogstte kritiek wegens de veelvuldige spotternijen met fysieke kenmerken van met name vrouwelijke auteurs. „Ik schrijf dat Esther Verhoef succes heeft als schrijfster omdat ze dikke tieten heeft. Tja, als je dat allemaal ernstig neemt…” Akyol signaleerde dat inhoudelijke reacties op Geschiedenis van de moderne literatuur feitelijk waren uitgebleven. „Eigenlijk bestaat de schrijver Herman Brusselmans niet!” Dat beaamde zijn gast met spijt. „In de ogen van mensen ben ik die met dat lange haar die altijd beffen zegt op tv. Terwijl ik echt niet zo thuis op de bank zit.”

Waar er in het eerste seizoen van De geknipte gast soms geforceerd werd aangestuurd op tranen in de kappersstoel, lijkt Akyol er inmiddels op te vertrouwen dat wat hij interessant aan iemand vindt, de kijker ook wel zal boeien. Het leidde vorige week tot een boeiend gesprek met acteur Walid Benmbarek (uit de successerie Mocro Maffia). Die vertelde hoe zijn moeder hem verdedigd had toen hij met een wenkbrauwpiercing naar de moskee wilde. „Dat is iets tussen jou en God”, had ze gezegd. Akyol, met een ernstige zucht: „Wat een mooie moeder!”

Misschien is het geen toeval dat ook het gesprek met Benmbarek (41) over erkenning ging. Hij had een opleiding tot piloot gevolgd om zijn ouders te plezieren, maar daarna was hij met zijn vader in de bouw gaan werken. Min of meer toevallig rolde hij het acteren in. Hij speelde onder meer in Goede tijden, slechte tijden. Na het maken van de film Infiltrant had hij geconcludeerd dat dit werk zijn grote liefde was. Maar toen hij een paar jaar lang hoofdzakelijk als beveiliger of bodyguard was gecast, kreeg hij er genoeg van. „Alsof een persoon die gespierd is niet een dokter kan spelen of een vader.”

Klerenkast van formaat

Nu is Benmbarek inderdaad een klerenkast van formaat, maar dat „gespierd” ging ook ergens anders over. „Het verandert zachtjes”, ging de acteur door, „maar het is nog steeds zo dat gekleurde acteurs veel meer last hebben van typecasting.” Dat is toch boosmakend, wierp Akyol op. „Natuurlijk is het dat”, zei Benmbarek. „Het heeft me gefrustreerd.” De acteur is ook directeur van een bouwbedrijf. „Ik ben alleen nog beschikbaar voor dingen waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Het andere doe ik niet. Ik wil hoe dan ook de regie over mijn eigen leven hebben.”

Zo leverde De geknipte gast in twee weken twee goede gesprekken op: met een schrijvende zestiger en een acterende veertiger, die allebei erkenning zoeken voor wie ze zijn en wat ze kunnen. Een verlangen dat de schrijver, columnist, radiomaker, literatuurpropagandist, presentator en interviewer Özcan Akyol ook niet vreemd zal zijn.