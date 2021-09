Hoogbejaarde nazi-secretaresse voor proces gevlucht en snel weer opgepakt

Een 96-jarige voormalige secretaresse van het Poolse concentratiekamp Stutthof is donderdag op de vlucht geslagen in aanloop naar een hoorzitting in een proces tegen haar in de Noord-Duitse stad Itzehoe. Lang duurde die vlucht niet: Irmgard Furchner werd na het uitvaardigen van een arrestatiebevel binnen enkele uren alweer in haar kraag gegrepen. Ze bleek in de vroege ochtend haar huis te hebben verlaten en had vervolgens een taxi besteld in de richting van een metrostation, zei een rechtbankwoordvoerder tegen persbureau Reuters.

Vanwege haar afwezigheid kon de rechtszaak niet beginnen. Advocaten liepen rond in de geïmproviseerde rechtszaal die vanwege de enorme media-aandacht was opgetuigd op een nabijgelegen industrieterrein. Maar Furchners stoel, aangeduid met een naamplaatje, bleef leeg. Volgens de rechtbank is de hoogbejaarde Furchner na haar vlucht enige tijd vastgehouden zodat een arts kon beoordelen of haar gezondheid het toeliet om te worden opgesloten. De uitkomst van dat onderzoek is nog onduidelijk.

Furchner wordt ervan beschuldigd als 18-jarige te hebben bijgedragen aan de moord op ruim elfduizend gevangenen van kamp Stutthof. Ze zou tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen 1943 en 1945 als typiste van het concentratiekamp nabij de Noord-Poolse stad Gdansk executiebevelen hebben getranscribeerd die haar waren gedicteerd door kampcommandant Paul-Werner Hoppe. SS’er Hoppe werd in 1955 veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord.

De rechtszaak tegen Furchner is onderdeel van een nieuwe reeks zaken tegen handlangers van het naziregime. „Moord verjaart volgens het Duitse recht nu eenmaal niet, en personen die zich schuldig hebben gemaakt, moeten worden vervolgd, ongeacht hun leeftijd”, zei openbaar aanklager Thomas Will in mei tegen NRC. Er lopen nog zaken tegen onder anderen een 100-jarige ex-kampbewaker van voormalig concentratiekamp Sachsenhausen en een 95-jarige kampwachter in Meppen, onderdeel van concentratiekamp Neuengamme.

De volgende hoorzitting van de rechtszaak tegen Furchner is vastgesteld op 19 oktober.