Hoeveel tijd is Ronald Koeman nog gegund bij FC Barcelona?

In het recent verschenen deel twee van zijn eigen documentaireserie Forza Koeman geeft Ronald Koeman een kijkje in de ziel van een voetbaltrainer die elk moment ontslagen kan worden. „We gingen leuk en aardig met elkaar. En dan zegt de president van: ik heb nog steeds twijfels.” Dan, ernstiger: „De president is president van de club en moet beslissingen nemen. Nou, doe dat dan. Zeg dan van: je bent niet goed genoeg. We stoppen. Maar laat me niet bengelen…”

De scene dateert van medio mei, maar gezien de toegenomen en teruggekeerde onzekerheid over zijn positie had dit gesprek evengoed deze week opgenomen kunnen zijn.

Koeman wankelt. Opnieuw. Na de 3-0 nederlaag bij Benfica van woensdag in de Champions League, een ontnuchterende vertoning voor wie FC Barcelona nog met magisch voetbal associeert, is het volgens de Spaanse pers wachten totdat de Nederlandse trainer op bevel van de clubleiding zijn kantoor ontruimt.

Nationaal vallen de prestaties mee. Barcelona staat vijfde, vijf punten achter koploper Real Madrid, met echter een wedstrijd minder gespeeld. Het zijn vooral de Europese resultaten die teleurstellen. Eerst het kansloze verlies van Bayern München (3-0), nu de afgang bij Benfica. „Twee duels gespeeld, nul punten, nul goals gemaakt en zes tegen. Dat is natuurlijk superslecht”, zei Frenkie de Jong na de wedstrijd bij RTL 7. Maar in tegenstelling tot Spaanse journalisten dacht de middenvelder niet dat een andere coach zou helpen.

Zelf wilde de trainer na afloop geen vragen meer over zijn toekomst beantwoorden. Dat heeft hij de voorbije weken vaker gedaan. Meestal kwam het er dan op neer dat hij nog steeds vertrouwen in zijn missie had, maar dat hij niet voor clubpresident Joan Laporta kon spreken.

Diezelfde Laporta hield na de zeperd bij Benfica tot zeker 4 uur ’s nachts spoedberaad met de overige bestuursleden. De veronderstelde uitkomst zou zijn dat Koeman niet voor het duel van zaterdag tegen Atlético Madrid wordt ontslagen – die wedstrijd miste hij sowieso al vanwege een schorsing.

Uitzicht op Camp Nou

Koeman en FC Barcelona. Voor de trainer lonkte het gedroomde leven toen de club zich in 2020 bij hem meldde en hij zijn vertrekclausule bij het Nederlands elftal aanwendde om te vertrekken. Als speler had hij grootse tijden gekend in het Blaugrana. Nu kon hij ook zijn trainerskwaliteiten etaleren in Camp Nou, het iconische stadion dat hij vanuit zijn appartement in de heuvels kan zien liggen. Hij en zijn vrouw Bartina laven zich aan de Spaanse levensstijl, zoals ze dat in hun jonge jaren deden. Een trip down memory lane, maar dan zonder kinderen. Laat tafelen in goede restaurants. Een rood wijntje bij de lunch. Het goede leven.

En van dat alles geniet Koeman nog steeds. Toen Voetbal International hem onlangs opzocht, maakte hij een ontspannen indruk voor een trainer „op een vulkaan”. In de stad proefde hij veel respect. „Als ik over straat loop, geen enkele wanklank”, aldus Koeman. „Mensen zijn niet gek. Misschien helpt het mee dat ik wat meer krediet heb door mijn achtergrond als voetballer, maar ze zien ook wat er aan de hand is.”

Wat er allemaal aan de hand is, had Koeman zelf niet voorzien. Althans, niet dat de situatie bij zijn werkgever zo onrustbarend zou zijn. Hij wist dat FC Barcelona schulden had, niet dat die inmiddels een miljard euro bedroegen.

Door grote verliezen en een uit het lood geslagen balans, legde La Liga de club bovendien een strikter salarisplafond op, met als gevolg dat Barcelona sterspeler Lionel Messi moest laten gaan. Messi was de speler die alles verbloemde, weet Koeman. De voetballer die medespelers soms beter liet lijken dan zij in werkelijk zijn.

Na de nederlaag bij Benfica hield het bestuur tot vier uur ’s nachts spoedberaad

Nieuwe spelers kopen kon hij vergeten. Dus moet Koeman het naar eigen zeggen vooral met jonkies doen, hoewel moet gezegd dat hij nog steeds over grote namen als Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Fati Ansu, Jordi Alba en Memphis Depay beschikt. Rond hen een nieuw elftal bouwen, kost alleen tijd.

„De club zit met mij in een periode van wederopbouw”, zei Koeman vorige week tijdens de persconferentie voor het duel met Cadiz. De trainer had zelf een statement meegenomen en las voor: „De economische situatie schaadt ook de sportieve prestaties. We moeten als ploeg herbouwen zonder investeringen en dat kost tijd. De talenten waarmee we nu werken, kunnen over een paar jaar wereldsterren zijn (...) Er is geduld nodig.” Erna liep Koeman zonder vragen te beantwoorden de zaal uit. Een dag later morste zijn elftal punten. Voorzitter Laporta, die op het laatste moment over de actie was ingelicht, noemde het statement onnodig.

Altijd kalm

Het was ook geen typische actie voor Koeman, om zo’n verklaring voor te lezen. De ex-international loopt al ruim twintig jaar mee als trainer en heeft al vaker onder druk gestaan. Hij werd onder meer bij Valencia en Everton ontslagen. Toch staat hij altijd kalm de pers te woord. Ook woensdagavond nog, na de 3-0 nederlaag bij Benfica, verscheen hij voor de camera bij RTL 7.

Toch heeft Koeman niet voor niets meegewerkt aan Forza Koeman, zijn eigen docureeks op Videoland waarvan het tweede deel onlangs uitkwam. Behalve de mooie momenten heeft hij daarin ook de andere kant van zijn leven willen laten zien. De klappen die toptrainers krijgen. De druk, het ijsberen voor de wedstrijd, de stress en de weerslag die het heeft op zijn gezin.

Soms moest hij de zinnen verzetten. Maar het probleem was dat Koeman niet wist hoe. Het voetbal slokt al zijn aandacht op. Nog wel, althans.