Hier scheidt D66 van links

Symbolisch was de blauwwitte microfoon van De Telegraaf die donderdagmiddag steeds onrustig naar de mond van Sigrid Kaag bewoog tijdens haar korte persverklaring. Ziedaar haar voornaamste belager in de media. „Walgelijk” en „Kaagmens”, noemen ze haar bij voorkeur in die kringen.

Wat ze ook doet of laat, nooit zal het goed zijn. Ze zal ermee moeten leren leven. De vraag is of ze als politieke strateeg behendig genoeg is om haar vijanden op afstand te houden. Tot dusver hield dat niet over en maakte haar voorganger Rob Jetten in dit opzicht meer indruk. Zal men bij D66 nog heimwee krijgen naar Jetten? Eigenlijk is nooit helemaal duidelijk geworden waarom D66 per se van de goed functionerende Jetten af wilde.

Kaag gebruikte in haar openbare optredens veel grote woorden, zoals in haar op zichzelf fraaie HJ Schoo-lezing. „Nederland is nu gebaat bij constructieve creativiteit, bij zelfbewust optreden en bij generositeit en geduld. Wij zijn het onze eigen vrijheid verschuldigd. Ook daarom ijver ik voor een nieuwe coalitie, met nieuw elan, nieuwe Europese overtuiging.”

Ze vond het in die rede ook nodig om „de inhoudelijke steun en het politieke vertrouwen te herwinnen, met name van links”. Ze bepleitte een evenwichtig kabinet, bestaande uit conservatieve en progressieve krachten. „Een evenwichtig kabinet dus. Waar het evenwicht ontbreekt gaat het mis.”

Krachtige voornemens die geen krachtig vervolg kregen. De nieuwe coalitie lijkt de oude coalitie te worden, zonder een getalsmachtig evenwicht; dezelfde coalitie die in zoveel opzichten – van Toeslagenaffaire tot ‘Afghanistan’ – faalde. Het nieuwe leiderschap waar ze zo hartstochtelijk naar streefde, blijft in handen van de oude leider die nooit een toonbeeld van „constructieve creativiteit” is geweest.

Door al die schone voornemens manoeuvreerde Kaag zich in een steeds moeilijker positie. Alle ogen én pijlen werden op haar gericht: van haar keus hing opeens alles af. Liet ze haar progressieve geestverwanten bij PvdA en GroenLinks in de steek? Of bleef ze bij haar befaamde afwijzende woorden richting Rutte: „Hier scheiden onze wegen?”

Ik sprak de laatste maanden veel mensen van progressieve snit die een bijna onbegrensd vertrouwen in Kaag hadden. Zelf was ik ook onder de indruk, maar nog niet genoeg om op haar te stemmen. Veel van die mensen zullen nu bitter teleurgesteld zijn; haar geloofwaardigheid heeft grote schade opgelopen.

Rutte weet dat, en hij is handig en flexibel genoeg om haar tijdens de nu volgende onderhandelingen daarom het een en ander te gunnen. Ook Wopke Hoekstra – evenals D66 allang blij dat er geen nieuwe verkiezingen komen – en Gert-Jan Segers zullen inschikkelijk zijn. Althans, tot op zekere hoogte, zoals snel zal blijken als het nieuwe kabinet eenmaal begonnen is.

Intussen heeft Kaag er enkele geduchte, boze tegenstanders bij gekregen die geen enkele reden meer hebben om haar te sparen. Klaver en Ploumen zullen af en toe zij aan zij met Wilders en Baudet tegen Kaag en ‘haar’ kabinet optornen. Geen verheffend vooruitzicht.

„Dat walgelijke Kaagmens”, hoor ik Wilders al oreren in de Tweede Kamer. In de bankjes van PvdA en GroenLinks doen ze alsof ze niets gehoord hebben. Hun wegen zijn voor lange tijd gescheiden van die van D66.