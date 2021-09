Franse oud-president Sarkozy opnieuw veroordeeld tot celstraf

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is donderdag in Parijs schuldig bevonden aan illegale financiering van zijn onsuccesvolle herverkiezingscampagne in 2012. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar.

De 66-jarige Sarkozy, die president was van 2007 tot 2012, hoeft echter niet de cel in: hij mag zijn straf uitzitten onder elektronisch toezicht. Zijn advocaat Thierry Herzog heeft laten weten dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

In maart was Sarkozy al in een andere affaire veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Sarkozy bleef toen ook op vrije voeten, in afwachting van de behandeling van de zaak in hoger beroep. Zijn advocaat Herzog werd eveneens veroordeeld en kreeg een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. Omdat ook Herzog tegen die uitspraak in hoger beroep ging, kon hij blijven optreden als Sarkozy’s advocaat.

Lees ook: Toevallige ontdekking van corruptie leidt tot veroordeling Franse oud-president Sarkozy

Na zijn veroordeling in maart spraken sympathisanten van Sarkozy van een politiek proces. Zelf is de oud-president niet zo ver gegaan. „Ik heb het nooit gehad over een politiek proces en ik zal dat ook nooit doen”, zei hij. Wel ziet hij zichzelf als het slachtoffer van een ‘diep onrecht’.

Te hoge uitgaven

In de zogeheten ‘affaire-Bygmalion’, vernoemd naar de evenementenfirma die Sarkozy’s campagne verzorgde, heeft de rechtbank geoordeeld dat Sarkozy had moeten weten dat het plafond voor zijn verkiezingsuitgaven ver was overschreden. Er was 42,8 miljoen euro uitgegeven in plaats van de wettelijk toegestane 22,5 miljoen euro.

Toen hij in juni verhoord werd gaf de oud-president toe dat hij inderdaad „politiek en administratief verantwoordelijk” was voor de extra uitgaven maar niet strafrechtelijk. „Ik heb getekend met gesloten ogen”, verdedigde Sarkozy zich.

Het was meteen de laatste keer dat Sarkozy zich in de rechtszaal liet zien. Ook bij het vonnis donderdag was hij niet aanwezig.

Het openbaar ministerie had in de affaire-Bygmalion een jaar gevangenisstraf geëist waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank ging verder, en veroordeelde Sarkozy tot één jaar onvoorwaardelijke celstraf, zij het onder elektronisch toezicht.

Valsheid in geschrifte

Dertien andere beklaagden, waaronder Sarkozy’s toenmalige campagneleider en de oud-bestuurders van Bygmalion, zijn veroordeeld wegens medeplichtigheid. Die laatste hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte door valse facturen uit te schrijven om de buitensporige uitgaven voor Sarkozy’s verkiezingsbijeenkomsten toe te dekken.

Volgens de rechtbank wist Sarkozy heel goed wat er aan de hand was. Hij is doorgegaan met het organiseren van de verkiezingsbijeenkomsten, ook nadat hij was gewaarschuwd dat het wettelijk plafond was overschreden. „Het was niet zijn eerste verkiezingscampagne, hij had ervaring als kandidaat”, zei de voorzitter van de rechtbank.

Sarkozy werd in maart de eerste oud-president die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf voor feiten begaan als president. Zijn voorganger Jacques Chirac werd in 2011 tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld, maar daarbij ging het om feiten begaan als burgemeester van Parijs, met name het creëren van fictieve banen bij het stadsbestuur.

Onthaald als een rockster

De veroordeling in maart vond plaats in het kader van de affaire-Bismuth over afluisterpraktijken en machtsmisbruik in de marge van nog een andere zaak, de affaire-Bettencourt. Die was op zijn beurt aan het licht gekomen in het kader van het onderzoek naar illegale partijfinanciering door de Libische leider Moammar Gaddafi. Dat laatste onderzoek loopt nog steeds.

Lees ook: Aan de ‘afluisterzaak’ kan Sarkozy toch niet ontkomen

De veroordeling deze week gaat voorlopig weinig veranderen aan Sarkozy’s levensstijl. Na zijn veroordeling in maart bracht Sarkozy gewoontegetrouw de zomer door in zijn buitenverblijf in Cap-Nègre aan de Azurenkust in het gezelschap van zijn vrouw, oud-fotomodel en zangeres Carla Bruni. Volgens het societyblad Gala werd hij daar onthaald als een rockster.