Festival geeft podium aan Afrikaanse visies op deze tijd

Na de grotendeels online-editie van vorig jaar kan festival Afrovibes weer een mooi en vol internationaal liveprogramma met theater, dans, muziek, mode en beeldende kunst uit Afrika (of met een Afrikaanse connectie) in vier steden presenteren. In Amsterdam, waar het Compagnietheater de voorgaande jaren als festivalcentrum fungeerde, moet de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie – over een paar maanden sluit het theater wegens verkoop.

Onikeku vliegt, rolt en vecht tegen zijn schaduw

Artistiek leider Jay Pather reflecteerde in zijn speech op de veranderingen waar de wereld in deze tijden mee te maken heeft – migratie, klimaat, de Black Lives Matter-beweging, democratieën onder druk. Afrikaanse kunstenaars, aldus Pather, werken op het breukvlak van deze ontwikkelingen, waarbij nieuwe visies op het koloniale verleden en het verdere verleden heden en toekomst zullen beïnvloeden.

Tussen een performance, een film en een voorstelling van het Utrechtse DOX komt dat het pregnantst tot uiting in de solo Spirit Child van Qudus Onikeku. Al bij de korte inleiding heeft de Nigeriaan het publiek om zijn vinger gewonden. Tijdens zijn solo intrigeert zijn ongedwongen, schijnbaar spontane stijl. Die begint al bij het aanroepen van de voorvaderen: hij rolt een lange strook papier uit en leest de, bekende en minder bekende, namen voor.

Van daaruit ontwikkelt de voorstelling zich, begeleid door drie muzikanten. Nu en dan worden een achttal verticale balken verplaatst: totems, tralies, galgen, geesten, hoogbouw? Het kan allemaal. Er zijn suggestieve verwijzingen, onder andere met een scheepstouw en een keten, er zijn projecties van maskers. Onikeku vliegt, rolt, vecht tegen zijn schaduw, raakt verstrikt, bevrijdt zich. In korte uitbarstingen danst hij, met een mix van hedendaagse en Afrikaanse bewegingen, die hongerig maken naar nog veel meer dans van deze sterke, gedrongen performer.

En dan ineens vraagt hij hoe laat het is. Zó laat al? „Shit. That’s it!” Zo landt het publiek abrupt in het heden. Op naar de volgende voorstelling.

Theater Afrovibes. Openingsavond, 29/9, Amsterdam. Festival t/m 10/10 in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Inl: afrovibes.nl ●●●●●