Een nieuwe telefoon. Ik ga enthousiast aan de slag om alles operationeel te krijgen. Een voor mij nog onbekende functie is ‘gezichtsherkenning’, wat me handig lijkt. Na installatie blijkt het prima te werken en vanuit allerlei hoeken wordt de telefoon steeds braaf ontgrendeld. Tot de volgende ochtend, waarbij ik, nog in bed en net wakker, mijn berichten wil checken. Face ID herkent me niet. Beledigd toets ik maar weer ouderwets mijn code in.

