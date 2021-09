Explosie in Hoensbroek, mogelijk link met ‘vergisontvoering’

In het Limburgse Hoensbroek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. Dit gebeurde in dezelfde straat waar begin september ook een explosief werd achtergelaten. De ontploffing was rond 01.30 uur op de stoep van een woning. Er vielen geen gewonden, wel sneuvelde een ruit. Het incident heeft volgens de politie mogelijk te maken met de ‘vergisontvoering’ van een 56-jarige man uit Hoofddorp vorige maand, die door de daders vermoedelijk zou zijn aangezien voor iemand die een rol speelde bij een partij cocaïne die in juli in de haven van Antwerpen werd onderschept.

Op zondag 5 september werd op de stoep van een woning in een woonwijk in Hoensbroek een explosief gevonden, dat door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) elders veilig tot ontploffing werd gebracht. De politie liet deze week in het tv-programma Opsporing Verzocht weten dat dat explosief mogelijk verband houdt met de ontvoering en geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De man die verdacht wordt van het plaatsen van dit explosief is vastgelegd door bewakingscamera’s.

Enkele woningen in de buurt van de plaats waar de explosie plaatsvond werden tijdelijk ontruimd. In de loop van de nacht konden de bewoners weer terug naar huis. De politie doet nog onderzoek naar wat voor type explosief is gebruikt.