Amsterdamse enclave als innovatief stadskwartier – maar hoe lang nog?

Als een vetdruppel in de soep ligt het Marineterrein al eeuwen tegen de binnenstad aan van Amsterdam. Sinds 1655 ging hier een geheim leven achter schuil: het terrein was van Defensie, burgers en buitenlui kwamen niet voorbij de slagbomen. Maar sinds 2015 is het 14 hectare grote Marineterrein een nieuw leven begonnen, als innovatief stadskwartier waar tien jaar lang nieuwe ideeën worden ontwikkeld voor het leven in de stad, in samenwerking met tientallen bedrijven en onderwijsinstellingen. Uiteraard ook met cafés, restaurants en recreatie: de binnenhaven, waar nu twee keer de Amsterdamse Waterspelen zijn gehouden, is intussen het meest geliefde buitenbad van de hoofdstad. Op mooie dagen is het er zo druk dat het terrein soms moet worden afgesloten.





Amsterdam heeft het Marineterrein als enclave voor experiment in het hart gesloten. Maar veel omwonenden, net als de gebruikers en bezoekers van het terrein, zien met angst en beven het moment na 2025 tegemoet dat het experiment voorbij is en de harde werkelijkheid toeslaat. Eerst gaat Defensie een nieuwe kazerne bouwen, daarna staan er 800 woningen gepland, 60.000 vierkante meter aan kantoren en 30.000 vierkante meter voor leren. Over die plannen voeren omwonenden een verhit gesprek met de gemeente, waarover later meer.

‘Kwartiermaker’ sinds eind 2013 is Liesbeth Jansen, die achttien jaar lang de transformatie van het Westergasterrein leidde en nu geleidelijk invulling geeft aan dit bijzondere stukje stad. Opdracht van de stuurgroep van gemeente en Rijk was ook nadrukkelijk om dit gebied zich organisch te laten ontwikkelen. „Dit is het ideale testgebied voor leren en werken – en straks ook wonen – om nu te werken aan oplossingen voor de stad van morgen”, zegt zij. Nog vóór corona was er een wachtlijst van 900 bedrijven die zich er graag willen vestigen.” Inmiddels zijn er 150 bijgekomen.

Ze noemt een paar voorbeelden van die stedelijke experimenten. „We oefenen hier met het autovrij maken van een heel stadskwartier dankzij het zelfrijdende busje ‘Olli’. Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) ontwikkelt zelfvarende bootjes, Roboats, geschikt voor personenvervoer maar ook om ’s nachts afval af te voeren. En er worden sensoren getest die de drukte meten, dan kun je thuis zien of je hier wel naar toe wilt, en drones om de kades te inspecteren vanuit de lucht.”

Zwemmers in en rondom het water bij het Marineterrein in Amsterdam. De binnenhaven werd het populairste buitenbad van de stad.

Jansen beschouwt zichzelf als de curator van het terrein, zegt ze, die samenwerking tussen partijen stimuleert. „De codeerschool Codam, AMS Institute, ‘serious games’-ontwikkelaar IJsfontein, de App Academy zoeken elkaar allemaal op. We hebben niet een eindbeeld maar een einddoel.”

Opleiding voor de toekomst

In de hal van codeerschool Codam zijn wat jongens vrolijk aan het tafelvoetballen, maar binnen in de grote zaal heerst een ingespannen stilte. Tientallen jonge programmeurs-in-spe zitten voorovergebogen achter hun Apple-scherm, een enkele oudere mentor kijkt mee. Codam is een initiatief van de Française Corinne Vigreux, een van de oprichters van TomTom. Wereldwijd zijn er 29 ‘Codams’, sinds 2019 is er nu ook een in Amsterdam. Vigreux: „We bieden jonge mensen, de gemiddelde leeftijd is 23, de kans op een hoogwaardige digitale opleiding die ze nodig hebben voor de toekomst.” Wie betaalt het? „Mijn stichting Sofronie”, zegt ze ferm. „De renovatie van het gebouw kostte 5 miljoen euro, de school zelf kost 2 miljoen per jaar. Het is ouderwetse filantropie.”

Het is hard werken bij Codam, zo’n 70 uur per week. Het gebouw is dan ook 24/7 open. Ze werken aan echte projecten, bijvoorbeeld van een bedrijf of een universiteit. Nieuwe studenten doen eerst de ‘piscine’, een toelatingstest die een maand duurt. Eén op de drie mag door naar de vierjarige opleiding. „We selecteren op basis van talent, maar ook op doorzettingsvermogen en aanleg voor samenwerken.” Vigreux let speciaal op de verhouding mannen en vrouwen. „Op een reguliere IT-opleiding is maar 10 procent vrouw, hier is het 50-50.”

Er is nog meer vernieuwend onderwijs op het Marineterrein. De CultureClub helpt studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om na het afstuderen hun weg te vinden in de beroepspraktijk. En dan is er AMS Institute, de kennisinstelling waar TU Delft, Wageningen en MIT uit Boston in samenwerken. De hoogleraren blijven aan hun eigen universiteiten verbonden en komen invliegen. Er zijn nu 150 studenten bezig aan hun Masters of Science. Algemeen directeur van AMS Kenneth Heijns, zelf een Delftse ingenieur: „Het zijn échte stedelijke vraagstukken waarvoor wij ‘Advanced Metropolitan Solutions’ helpen vinden. Met Liesbeth samen hebben we het Marineterrein tot open experimenteeromgeving, tot living lab ontwikkeld. Met Waternet, de gemeente en onderzoeksbureau KWR bijvoorbeeld hebben we proefveldjes opgesteld met drie soorten kunstgras waaronder het regenwater wordt opgevangen. Als je weet dat er ruim vijfhonderd sportvelden in de stad zijn, de meeste van kunstgras, dan heeft het zin om het hemelwater slim op te vangen in plaats van het in het riool te laten wegstromen. Tegelijkertijd houdt dit water de velden bespeelbaar in de zomer, door het kunstgras flink af te koelen.” En wie geluk heeft, ziet een van de Roboats een oefenrondje in de binnenhaven maken.

Alles wat deze plek bijzonder maakt wordt straks platgebulldozerd Lars Duursma buurtbewoner

Maar er gebeurt nog zoveel meer op het Marineterrein; denk aan NEMO de Studio (het laboratorium van NEMO Science Museum), de Buitenbroedplaats, de Dutch National Portrait Gallery, beton voor gezonde, groene gevels, kunstmatige riffen voor meer biodiversiteit – het is maar een greep uit de vele vernieuwende organisaties en projecten die je hier aantreft.

Liefkozend noemt horecaman Koen Vollaers dit gebied „het rommellaatje van de stad”. Vollaers heeft veel horeca op zijn naam: Pacific Parc in het Westerpark, café Bern op de Nieuwmarkt, Club Trouw, Club 11, de Rollende Keukens, Cantina Mobile… de lijst is lang. Vollaers durfde het aan om, terwijl hij een contract had voor maar tien jaar, anderhalf miljoen te steken in de renovatie van het voormalige officiersonderkomen tot café, restaurant en hotel. Dat is nu Pension Homeland; de tafels langs het water, waar je van zijn eigen brouwerij een Pieremachochel of een Katzwijm kunt bestellen, zijn samen met restaurant Scheepskameel aan de andere kant van het terrein de absolute hotspots. Tijdens de rampzalige coronatijd kon je bij Homeland een maaltijd kopen voor 9,50; als je er een voor 14,50 kocht dan gaf Home-land een maaltijd aan iemand die het die dag nodig had. Ze gingen er ook ineens zelf pizza’s bakken.

„Als je een nieuw stuk stad wilt zijn heb je levendigheid nodig”, zegt hij. „Nadat dit gebied 350 jaar afgesloten was geweest duurde het een tijd voordat mensen door de poort durfden te lopen. Dat is nu wel gelukt.” Vollaers’ nieuwste bijdrage aan die levendigheid zijn de Amsterdamse Waterspelen aan de binnenhaven, met schoonduiken, een grote schans en waterrugby. „Er deden veertig organisaties aan mee, inclusief de Marine.”

Ook Vollaers houdt z’n hart vast voor het plan voor na 2025. „Als dit echt een commerciële plek wordt heb ik er niets te zoeken. Ik hou heel erg van rommelhoeken, zonder bestemmingsplan.” Straks, vreest hij, zitten we hier met een biertje tegen elkaar te zeggen: weet je nog hoe bijzonder het hier was?

‘Geen Vinex-wijk maar een park’

Natuurlijk heeft Amsterdam woningen nodig, zegt buurtbewoner Lars Duursma, columnist en communicatie-expert. „Maar deze plek, in combinatie met wat hier nu gebeurt, is uniek. De gemeente wil er nu een gewone Vinex-wijk van maken met allemaal nieuwbouw met rechttoe, rechtaan straten en stoepen. Het bijzondere karakter van deze enclave gaat verloren als de bestaande gebouwen worden gesloopt en er woontorens voor in de plaats komen.” Die torens zijn nu gepland op 30 tot 50 meter hoog, zegt Duursma, dan hou je alleen ‘snippergroen’ over. Liefst ziet hij het terrein veranderen in een groot park. „Alles wat deze plek bijzonder maakt wordt platgebulldozerd en er wordt generieke woningbouw over uitgerold. Dat zou een historische vergissing zijn.”

Het verhaal is bekend: de creatieven zetten een plek op de kaart, maken die voor anderen aantrekkelijk, en voegen daarmee waarde toe voor de gemeente en de ontwikkelaars. Na bewezen diensten mogen ze – moeten ze – weer gaan. Zie Amsterdam-Noord, De Hallen, Oostenburgereiland. „We hebben het bestaansrecht van het Marineterrein als plek voor stedelijk experiment bewezen”, zegt kwartiermaker Liesbeth Jansen. „Dat is veel meer waard dan een zoveelste woningbouwlocatie.”

