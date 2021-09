Eindelijk, de nieuwe James Bond-film is er

Op zijn rechterbovenarm zit een tatoeage van het James Bond-logo: ‘007’ in cursief met rechtsboven een pistool. „En deze is ook geïnspireerd op James Bond.” Mischa Onderstal (27) wijst naar zijn linkeronderarm waar een tatoeage van een doodshoofd met bloemen eromheen te zien is. De Bondfan kwam op het idee voor het ontwerp door de laatste James Bond-film Spectre uit 2015, waarin de geheim agent in de openingsscène door een parade voor de Dag van de Doden, een Mexicaanse feestdag, loopt.

Het is woensdagavond en vanaf donderdag draait de nieuwste James Bond-film in de Nederlandse bioscopen: No Time to Die. Pathé De Munt in het centrum van Amsterdam vertoont de film al iets na middernacht. Het is druk, maar in de foyer op de eerste verdieping hangt geen feestelijke stemming, voor een eerste voorstelling van een film waar lang op is gewacht. De bezoekers kletsen zachtjes met elkaar, terwijl sommige snoepen van hun softijsje uit een bakje.

Onderstal is speciaal voor deze nachtelijke voorstelling vanuit zijn woonplaats Leiden naar de hoofdstad afgereisd, vertelt hij terwijl hij met zijn broertje, vader, en diens vrouw aan het wachten is tot de zaal opengaat. „Hij slaapt al vier nachten slecht”, lacht Daniëlle Wiegand (55). Onderstal: „Het is een beetje zoals vroeger wanneer je naar de Efteling ging. Maar dan leuker.”

Luxepaard

Onderstal heeft dan ook relatief lang moeten wachten op de vijfentwintigste James Bond-film. Bijna vijf en een half jaar zit er tussen de verschijning van de laatste en die van de nieuwste film in de reeks. Alleen op GoldenEye uit 1995 moest langer worden gewacht. Voorganger Licence to Kill kwam in 1989 uit. Het lange wachten op No Time to Die werd veroorzaakt door de coronapandemie, problemen met het script, en een wissel van regisseur. De film zou eigenlijk in april 2020 uitkomen, maar de première moest wel drie keer verzet worden. Dat was keer op keer een grote teleurstelling voor Onderstal. „Ja, ik zat elke keer wel tegen het huilen aan.”

„Het is fijn dat het zo weinig met de realiteit te maken heeft. Dan kun je je even verliezen in die fantasie”

Zoran Rosendahl (27) en Annemiek Lindeboom (23) uit Amsterdam hebben geen Bond-tatoeages, maar hebben zich wel in Bond-stijl gekleed. Rosendahl draagt een smoking en Lindeboom een strakke zwarte broek en een zwarte top met lange mouwen en kant. Lindeboom heeft alle Bond-films meerdere keren gezien. Rosendahl heeft er pas twee gezien, maar is ook fan.

„Ik houd van de luxe in de films. Het nette pak, de dure auto’s. Ik ben echt een luxepaard”, zegt Rosendahl. Lindeboom: „En dat stiekeme gedoe is ook leuk. Je weet dat er geheim agenten bestaan en James Bond geeft je een soort sneak peek in die wereld, waar je dan bij kunt wegdromen.”

Rosendahl: „Maar het is ook fijn dat het zo weinig met de realiteit te maken heeft. Dan kun je je even verliezen in die fantasie.”

Lindeboom: „Ja, je kleine, zielige leventje even vergeten.”

Verschrikkelijk

Pathé geeft geen exacte bezoekersaantallen van films, maar volgens een woordvoeder van de bioscoopketen zijn er in de voorverkoop tienduizenden tickets voor No Time to Die verkocht en is daarmee de voorverkoop van tickets voor eerdere Bond-films overtroffen. Over de invloed van de coronatoegangspas op de verkoopcijfers wil Pathé „niet speculeren”.

Voor Mischa Onderstal, die geen coronavaccinatie heeft gehad, is de nieuwste Bond-film de enige gelegenheid waarvoor hij zijn principes opzij heeft gezet en zich heeft laten testen op corona. Zijn vader Theo Onderstal (62) schudt zijn hoofd, terwijl zijn zoon vertelt over zijn bezwaren tegen de coronapas. „Ik denk hier heel anders over.”

De volgende ochtend laat Maria Nikiforov (24) weten dat ze No Time to Die „gaaf” vond. Ze zag de film met haar ouders. Wat haar het meest aantrekt in de James Bond-films is de elegantie. „Misschien omdat ik pianiste ben.” Over de nieuwe film zegt ze: „Vooral qua esthetiek vond ik ’m echt prachtig. Alle locaties in de film passen heel goed bij elkaar. En er zit Japanse architectuur in. Daar houd ik erg van.” Nikiforov merkte wel dat de bekende oneliners van Bond, zoals ‘Shaken, not stirred’ en ‘Bond, James Bond’, haar in deze film niet zoveel deden. „Ik keek er opeens anders naar. Ik dacht: daar gaan we weer.”

Ook Onderstal laat de volgende dag weten wat hij ervan vond. Voor de volgende James Bond-film zal hij niet meer nachten wakker liggen, denkt hij. Het verhaal in No Time to Die is „verschrikkelijk”, zegt Onderstal. „Vooral vanwege het einde. Schrijf maar niet op wat er dan gebeurt, want dat zou een spoiler zijn, maar ik ben heel boos op de makers. Ian Fleming [de schrijver van de James Bond-boeken waarop de filmreeks is gebaseerd, red.] draait zich om in zijn graf.” Het is traditie voor Onderstal om een nieuwe Bond-film meerdere keren in de bioscoop te zien. Hij had daarom nog een kaartje gekocht, om de volgende dag opnieuw te gaan. Maar dat heeft hij geannuleerd. Dat heeft hij nog nooit eerder gedaan bij een film uit zijn favoriete filmreeks. „Ik ga straks een oude Bond-film kijken om weer happy te worden.”