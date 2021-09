Vaccindonaties aan arme landen blijven achter bij ambities

De ambities zijn groot, de resultaten nog wat minder. Nederland slaagt er nog niet in de gedane beloften rond het doneren van coronavaccins aan arme landen waar te maken. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) sprak begin juli de ambitie uit tientallen miljoenen vaccins te willen doneren, maar Nederland heeft drie maanden later nog maar twee miljoen vaccins naar andere landen gestuurd, blijkt uit een inventarisatie. Nederland loopt daardoor internationaal bepaald niet voorop, terwijl dit wel de ambitie van het kabinet was.

Koning Willem-Alexander zei vorige week nog in de Troonrede dat Nederland „verantwoordelijkheid neemt door voor elk vaccin dat hier aan iemand wordt gegeven, er ook een te doneren”. Het ministerie van Volksgezondheid gebruikt ook graag het motto Get one, give one. Daarvan is nu nog absoluut geen sprake. Nederland doneerde tot nu toe 2,1 miljoen vaccins, terwijl het de afgelopen maanden bij de eigen bevolking al ruim 23 miljoen prikken zette.

Het internationaal doneren van vaccins kan op twee manieren: rechtstreeks of via het internationale vaccinprogramma Covax, dat speciaal is opgezet door de WHO en Gavi, een organisatie die als doel heeft de toegang tot vaccinatie in arme landen te vergroten. Nederland heeft Covax steeds „de hoofdroute” genoemd om te doneren omdat het programma zorgt voor een eerlijke verdeling van gedoneerde vaccins over landen die ze zelf op de wereldmarkt niet kunnen bemachtigen.

Nederland sprak donderdag in een Kamerbrief de ambitie uit dit jaar 27 miljoen vaccins via Covax te doneren. Dat zijn enorme aantallen, maar tot dusver zijn er maar een half miljoen geleverd via een gezamenlijke donatie met Zweden. Veel andere landen is het wel gelukt om grote donaties via Covax te doen. De Verenigde Staten doneerden al bijna 300 miljoen vaccins, het Verenigd Koninkrijk tachtig miljoen, Canada ruim veertig miljoen. Tal van Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje, stelden tientallen miljoenen vaccins aan Covax beschikbaar.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat „juridische hobbels” leveringen van Nederland aan Covax tot nu toe in de weg zaten. Voor het doneren moeten contracten worden gesloten met Gavi en vaccinproducenten, die door Nederland aangekochte vaccins rechtstreeks vanuit hun fabrieken aan Covax moeten gaan leveren. Voor het doneren van vaccins gelden volgens het ministerie „strenge regels omtrent opslag, vervoer, gebruik en toediening, zodat veilig gebruik en traceerbaarheid kan worden gegarandeerd”.

Aarzeling

Andere landen hebben evengoed met deze regels te maken, maar al wel contracten gesloten. Nederland heeft volgens bronnen geaarzeld over eigen contracten uit angst aansprakelijk te worden gesteld door ontvangende landen in het geval er iets mis zou gaan met de gedoneerde vaccins. Nederland kiest er nu voor om donaties aan Covax via andere Europese landen te laten verlopen die al wel een contract hebben, schreef minister De Jonge donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland hoopt dat via deze route de leveringen aan Covax „in de loop van oktober” alsnog op gang komen.

Nederland doneerde de afgelopen maanden ook 1,6 miljoen vaccins bilateraal aan andere landen. Dit ging vooral om AstraZeneca-vaccins die in Nederland niet meer gezet zouden worden. Ze gingen naar Suriname, Kaapverdië, Namibië en Indonesië. Aan Indonesië werden drie miljoen vaccins beloofd en tot nu toe ruim een miljoen gedoneerd. Volgens het ministerie kon er niet in een keer meer worden gedoneerd omdat er nog voldoende vaccins op voorraad moesten blijven voor de Nederlandse vaccinatiecampagne.

In de begroting van Volksgezondheid voor volgend jaar staat dat Nederland er rekening mee houdt dat de gehele bevolking in 2022 opnieuw twee keer moet worden geprikt. Dat scenario staat het snel en massaal doneren van vaccins volgens het ministerie niet in de weg. Een woordvoerder zegt dat ook in het geval dat de hele bevolking nog twee prikken krijgt, het moet lukken om „bij afdoende levering mogelijk nog dit jaar 20 tot 25 miljoen vaccins te doneren aan andere landen”.

Lees ook: Mogelijk in 2022 een tweede prik

Covax moest deze maand door tegenvallende donaties de ambities voor dit jaar bijstellen en verwacht niet meer dan twintig procent van de mensen in armere landen een coronaprik te kunnen geven. De WHO heeft rijke landen herhaaldelijk opgeroepen meer en sneller te doneren, in plaats van vaccins achter de hand te houden voor eventuele boosterprikken. Epidemiologen zeggen al langer dat de wereldwijde pandemie sneller kan worden beteugeld als arme landen meer vaccins krijgen.