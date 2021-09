Dodental gevangenisrellen Ecuador opgelopen tot 116

Bij gevangenisrellen in de Penitenciaría del Litoral bij de Ecuadoriaanse stad Guayaquil zijn 116 doden gevallen, maakte president Guillermo Lasso woensdagavond lokale tijd bekend. Ook raakten zo’n tachtig mensen gewond.

Rivaliserende drugsbendes bestookten elkaar dinsdag urenlang met vuurwapens, messen en explosieven. Daarbij werden zeker vijf gevangenen onthoofd. Onder de doden en gewonden waren geen politieagenten en gevangenispersoneel, verzekerde Lasso tijdens een persconferentie.

Het leger omsingelde de gevangenis woensdag. Buiten de gevangenispoorten verzamelden zich tientallen familieleden die informatie wilden over de nog altijd onduidelijke situatie binnen, maar zij werden weggehouden door soldaten, tanks en politie te paard.

Volgens de voormalige baas van de militaire inlichtingendienst van Ecuador zijn de Mexicaanse drugskartels Sinaloa en Jalisco betrokken bij de rellen. Sinaloa zou banden hebben met de Ecuadoriaanse bende Los Choneros en Jalisco met een concurrerende bende in Ecuador. Beide Mexicaanse kartels willen de controle over de lucratieve smokkelroutes vanuit Ecuador naar Centraal-Amerika.

Noodtoestand voor gevangenissysteem

In februari en juli van dit jaar vonden er ook al rellen plaats in de Penitenciaría del Litoral en in gevangenissen in andere Ecuadoriaanse steden. Daarbij vielen in totaal ook al meer dan honderd doden.

De dit voorjaar aangetreden centrumrechtse president Guillermo Lasso kondigde daarom in juli de noodtoestand af voor het hele gevangenissysteem. Hij beloofde daarbij meer geld vrij te maken voor het verbeteren van de veiligheid en de leefomstandigheden in de gevangenissen.